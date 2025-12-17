Cambia l’autoradio della tua macchina approfittando di queste offerte

Le auto più recenti hanno sistemi di infotainment completi di tutte le funzionalità per l’intrattenimento a bordo. Ma anche le auto più datate (molte, considerando l’anzianità del parco auto circolante in Italia) possono beneficiare di queste tecnologie. Quando si è alla guida dell’auto è sempre più frequente la necessità di ascoltare musica in streaming, seguire un podcast, ricevere indicazioni dal navigatore dello smartphone, ascoltare un messaggio vocale o effettuare e ricevere una chiamata senza distrazioni. Funzioni oggi considerate essenziali, ma spesso assenti nei sistemi originali di bordo delle auto meno recenti. Per migliorare il comfort e la sicurezza durante la guida, ecco due autoradio in offerta davvero interessanti.

Migliora la connettività dell’auto

Una delle autoradio più apprezzate è sicuramente la JVC KD-X282DBT, oggi in offerta su Amazon con il 26% di sconto. Grazie all’app dedicata disponibile per iOS e Android, lo smartphone può essere utilizzato come telecomando, con la possibilità di gestire fino a cinque telefoni. Questo è molto utile per le famiglie o quando l’auto è condivisa da più conducenti. La presenza di ingressi AUX frontale e USB retroilluminato con sportellino anti polvere aumenta la versatilità, permettendo di collegare anche dispositivi senza Bluetooth o chiavette USB con le canzoni dei bambini o le registrazioni delle lezioni universitarie.

Il display ha una luce di sfondo bianca e i tasti sono illuminati di rosso, una scelta cromatica che permette di vedere lo schermo dell’autoradio in ogni condizione di luce. La compatibilità con i formati audio (MP3, WMA, WAV e FLAC), garantisce invece il supporto di tutti i file musicali.

In alternativa, un’altra autoradio compatta con Bluetooth è la Pioneer SPH-20DAB che integra non solo vivavoce e streaming, ma anche un sistema di intrattenimento che può essere controllato tramite app gratuita per smartphone. Questo autoradio, oggi in offerta con il 14% di sconto, punta su un’esperienza audio più curata. Integra funzioni quali il controllo vocale e l’accesso facilitato alla rubrica dello smartphone, mentre il supporto al DAB+ consente l’ascolto di stazioni radio digitali senza interferenze. Non mancano le porte USB e Bluetooth grazie alle quali collegare qualsiasi tipo di dispositivo.

Tra le particolarità più interessanti di questo modello c’è la presenza di un supporto per lo smartphone integrato nell’autoradio. Il supporto si estrae all’occorrenza, può essere ruotato in orizzontale o in verticale, e permette di usare lo schermo del telefono per il navigatore, la riproduzione di un video in streaming o per gestire i controlli dell’autoradio.

Per chi non ha un’autoradio di ultima generazione o vuole fare un regalo utile e di qualità, la scelta tra questi modelli è sicuramente un’occasione da cogliere al volo.