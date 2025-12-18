BYD fa meglio di Tesla: le Blade Battery sono garantite 8 anni o 250 mila km

Le batterie sono al centro di molte discussioni quando si parla di auto elettriche. Purtroppo c’è ancora chi pensa che durino poco e in pochi anni il loro degrado sia così accentuato da far scendere sensibilmente l’autonomia di una vettura. In realtà e lo abbiamo visto con tanti esempi, non è così grazie soprattutto all’evoluzione tecnica che hanno compiuto gli accumulatori negli ultimi anni. A ulteriore dimostrazione che le batterie non sono un problema e sono oramai fatte per durare, l’iniziativa di BYD che ha deciso di allungare la garanzia delle batterie delle sue auto elettriche a 8 anni o 250 mila km. L’aspetto interessante è che l’upgrade è retroattivo e cioè non vale solo per le nuove auto ma pure per quelle già consegnate.

MEGLIO DI TESLA

8 anni di garanzia per le batterie sono oramai uno standard ma il limite dei 250 mila km no. Diverse case automobilistiche offrono molto meno in termini di percorrenza massima. Ad esempio, volendo prendere a riferimento Tesla, sulle Model 3 e Model Y la garanzia è di 8 anni e 160 mila – 192 mila km a seconda del modello. Su Model S e Model X, di 8 anni e 240 mila km. Insomma, BYD va oltre offrendo una garanzia migliore, soprattutto pensando che vale per ogni suo modello. Per gli automobilisti si tratta di un vantaggio importante ma soprattutto testimonia la fiducia di BYD nelle sue batterie che ricordiamo sono le ben note Blade Battery con celle del tipo LFP (litio-ferro fosfato). Tra le case automobilistiche che fanno meglio c’è Toyota con 10 anni e un milione di km ma solamente se si rispetta il programma Battery Care che prevede verifiche annuali dello stato del veicolo elettrico.

La garanzia di 8 anni o 250 mila km sulla batteria vale quindi per tutti i modelli venduti in Europa della casa automobilistica cinese che con questa mossa vuole anche trasmettere un messaggio ai clienti e cioè che i suoi modelli sono affidabili e fatti per durare nel tempo.