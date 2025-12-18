Questo Mercedes Unimog è davvero unico: 300 CV ed interni premium

Mercedes Special Trucks ha voluto festeggiare i suoi 80 anni di storia con qualcosa di davvero molto speciale, un esemplare unico realizzato in collaborazione con Hellgeth Engineering. Nasce così un nuovo Unimog in grado di combinare le capacità off-road di questo modello con il lusso che solo Mercedes è in grado di offrire. Il risultato è un mezzo in grado di affrontare davvero ogni sfida ma allo stesso tempo offrire comfort, uno stile più accattivante e un abitacolo caratterizzato da rivestimenti di maggiore qualità. Insomma, un veicolo in grado di percorrere ogni strada ma non sfigurare nemmeno davanti agli hotel di lusso, almeno secondo la casa automobilistica.

UN UNIMOG DAVVERO SPECIALE

Questo speciale esemplare unico si base comunque sempre sul ben noto e apprezzato Unimog U 4023 all-terrain che si caratterizza per una dotazione tecnica che permette di percorrere ogni strada, anche le più difficili, grazie ad assali a portale, telaio resistente alla torsione, trazione integrale inseribile e bloccaggi longitudinali e differenziali su entrambi gli assi. Cosa troviamo sotto al cofano? C’è un motore 6 cilindri diesel OM 936 da 7,7 litri che sostituisce il consueto quattro cilindri da 5,1 litri in grado di erogare 231 CV. La nuova unità offre invece 300 CV. Secondo Mercedes, il 6 cilindri permette di disporre di una migliore trazione e di un comportamento più fluido, mantenendo intatte le bene note capacità fuoristrada dell’Unimog.

Questo speciale esemplare si riconosce per un look più ricercato. Il veicolo adotta una tinta grigio opaco e monta cerchi da 20 pollici. Presenti una serie di elementi aggiuntivi rispetto all’Unimog classico e non mancano modifiche alla griglia e al paraurti. Inoltre, troviamo una nuova illuminazione a LED. Niente specchietti laterali classici. Al loro posto la tecnologia MirrorCam con telecamere esterne e monitor, una soluzione particolarmente utile, secondo Mercedes, nei percorsi in off-road e in città. All’interno dell’abitacolo troviamo un tocco di lusso con rivestimenti in pelle, cuciture a contrasto, illuminazione ambientale a LED e tappetini in pelle.

NON UN SEMPLICE CONCEPT

Sebbene si tratti di un esemplare unico, non deve essere visto come una semplice show car. Infatti, questo veicolo sarà testato nel corso del prossimo anno da un cliente Mercedes con l’obiettivo di raccogliere dati utili per una possibile fase di sviluppo. Insomma, un giorno potrebbe essere offerto all’interno della gamma Unimog.