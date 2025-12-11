Italdesign, arriva la svolta: Audi cede la maggioranza a UST

La vicenda della cessione di Italdesign da parte di Audi sta per chiudersi. Infatti, la casa dei 4 anelli ha annunciato di aver raggiuto un accordo con la società tecnologica statunitense UST, che acquisirà una quota di maggioranza di Italdesign. L’accordo, soggetto all’approvazione delle autorità competenti, manterrà Audi come partner strategico a lungo termine e cliente chiave di Italdesign. I termini finanziari non sono stati resi noti. La casa automobilistica tedesca ha fatto sapere che Lamborghini “manterrà una partecipazione significativa” nell’azienda torinese. L’acquisizione aiuterà Italdesign ad espandersi a livello globale attraverso la rete di UST in oltre 30 Paesi.

UNA LUNGA TRATTATIVA

Italdesign, fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro, è entrata a far parte del Gruppo Volkswagen nel 2010 ed è stata acquisita al 100% nel 2015. La scorsa primavera erano iniziate a circolare voci, poi confermate, di una possibile cessione dell’azienda torinese. Cessione non dipesa da un momento di difficoltà. Tutto il contrario. Sullo sfondo, le criticità che sta affrontando il settore automotive nel suo complesso e i problemi del Gruppo tedesco. Il buono stato di salute di Italdesign ed il suo prestigio, hanno reso questa realtà un asset interessante da cedere. Sono poi circolate diverse voci su possibili cordate interessate ad acquisire l’azienda. Ovviamente non sono poi mancate le preoccupazioni sul futuro dei dipendenti e qualcuno aveva pure ventilato la possibilità che il Governo utilizzasse lo strumento della Golden Power.

Alla fine, però, le trattative sono andate avanti e si è arrivata alla svolta con l’intesa tra Audi e UST. La nuovo proprietà intende garantire la continuità del percorso dell’azienda torinese e come ha evidenziato Antonio Casu, CEO di Italdesign, la partnership aiuterà l’azienda ad approfondire la propria presenza nei mercati internazionali e ad ampliare il proprio portafoglio di servizi.

Questa partnership porterà benefici a tutte le parti coinvolte. Consentirà a Italdesign di accelerare l’espansione del proprio portafoglio di servizi in nuovi mercati e di ottenere una penetrazione più profonda in diversi mercati internazionali. Italdesign punta a diventare il primo integratore globale hardware e software, sia nel settore automobilistico sia in altri settori industriali ad alta tecnologia.

Dunque, l’acquisizione della maggioranza di Italdesign da parte di UST crea una partnership che unisce l’esperienza di UST nell’ingegneria automobilistica, nell’intelligenza artificiale, nello sviluppo di veicoli software-defined e nella progettazione di ecosistemi digitali con la profonda competenza di Italdesign nel design e nell’ingegneria dei veicoli e dei prodotti industriali, nella prototipazione, nella produzione di piccole serie e nell’elettronica automotive. Cosa faranno le due aziende? Insieme, saranno in grado di offrire un portfolio completo e integrato di servizi, dall’ideazione e design iniziale allo sviluppo hardware e software fino ai sistemi di produzione, per supportare lo sviluppo di veicoli moderni e digitalmente avanzati.