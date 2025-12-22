Ecco la Volkswagen ID.Unyx 08 per la Cina: 800 V, ricarica ultrafast e oltre 700 km di autonomia

Volkswagen ID.Unyx 08 non la vedremo in Europa ma si tratta certamente di un SUV elettrico dotato di specifiche tecniche molto interessanti, in alcuni casi addirittura migliori di quanto il marchio tedesco propone oggi all’interno dei suoi modelli venduti in Europa. Questa vettura è stata realizzata da Volkswagen Anhui, joint venture tra JAC Motors e Volkswagen, ed è quindi destinata al mercato della Cina. Dopo aver visto le prime caratteristiche del SUV elettrico grazie a quanto emerso dal solito sito del ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), adesso ne sappiamo molto di più dato che sono arrivate maggiori informazioni, soprattutto sulle batterie e sull’autonomia.

STILE UNICO, DISTANTE DALLE VOLKSWAGEN ID

Volkswagen ID.Unyx 08 deriva sostanzialmente dalla concept car ID. EVO, di cui riprende gran parte del linguaggio stilistico. Nuova Volkswagen ID. UNYX 08 misura 5.000 mm di lunghezza, 1.954 mm di larghezza e 1.672-1.688 mm di altezza, con un passo di 3.030 mm. Per quanto riguarda il look, le forme sono massicce e troviamo un frontale caratterizzato dalla presenza di fari sottili e slanciati verso l’alto e il logo Volkswagen posizionato centralmente. Di profilo possiamo invece notare le portiere dotate di maniglie a filo della carrozzeria e la linea del tetto che termina con uno spoiler in cui è integrata una terza luce di stop. Nella parte posteriore, ID. UNYX 08 presenta gruppi ottici sottili e a sviluppo orizzontale, con il logo Volkswagen centrale illuminato.

MOTORI, BATTERIE E RICARICA RAPIDA

Il SUV è 100% elettrico e offre un motore dotato di una potenza di 230 kW. Ci sarà anche una versione dual motor con una seconda unità sull’asse anteriore da 140 kW. I powertrain saranno alimentati da batterie da 82,368 kWh e 95,04 kWh che permetteranno autonomie comprese tra 630 km e 730 km. Stiamo ovviamente parlando di dati secondo il ciclo cinese CLTC. Molto interessante il fatto che questo modello disporrà di un’architettura a 800 V. Questo significa che Volkswagen ID.Unyx 08 sarà in grado di poter ricaricare ad altissima potenza per ridurre al minimo i tempi per il rifornimento di energia. Inoltre, il SUV elettrico potrà contare su molta tecnologia a partire da un assistente vocale dotato di intelligenza artificiale. Presenti ovviamente gli aggiornamenti OTA. Sul fronte della sicurezza, sarà presente un ampio pacchetto di sistemi ADAS che permetteranno di disporre di avanzate funzionalità di assistenza alla guida. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche del nuovo SUV elettrico Volkswagen sono attesa a breve.