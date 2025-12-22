Batterie allo stato solido, FAW punta al debutto nel 2027 con Hongqi

Le batterie allo stato solido sono un argomento molto dibattuto. Ci sono stati diversi annunci negli ultimi mesi sull’avanzamento nello sviluppo di tale tecnologia da parte delle aziende e delle case automobilistiche. Adesso è il turno di FAW che stando alla stampa cinese punterebbe a lanciare i primi modelli dotati di batterie allo stato solido nel 2027. Nello specifico, avrebbe scelto il suo marchio di lusso Hongqi per il debutto di tale tecnologia. Una scelta che avrebbe senso dato che all’inizio questa tecnologia sarà per pochi in attesa di una più larga diffusione che richiederà, comunque, diversi anni. Insomma, FAW punta a passare dalla produzione di prototipi alla produzione in piccoli lotti delle batterie allo stato solido da utilizzare su alcuni modelli a marchio Hongqi. Ma come farà FAW a lanciare nel 2027 le sue prime vetture dotate di tale tecnologia?

SI PARTE DELLA AUTO DI LUSSO

FAW fa parte di un consorzio che sta lavorando attivamente allo sviluppo di questa tecnologia, sostenuto dal Governo Cinese e di cui fanno parte altre case automobilistiche cinesi come Geely e SAIC. Stando a quanto racconta la stampa cinese, FAW ha completato la produzione sperimentale di celle allo stato solido da 66 Ah e sta collaborando con 27 partner industriali per mettere a punto la sua tecnologia. Le celle prototipo sarebbero già oggi in fase di convalida su berline e SUV Hongqi. La strategia dell’azienda prevede che le batterie allo stato solido appaiano per la prima volta nei modelli Hongqi di fascia alta. Successivamente, con l’avanzare dello sviluppo, progressivamente tali batterie saranno utilizzate anche su altri modelli del Gruppo. Insomma, si parte dai modelli di lusso per poi arrivare su quelli di più larga diffusione.

Se riuscirà a centrare questo obiettivo, FAW sarà tra i primi ad offrire in Cina veicoli elettrici di fascia Premium dotati della tecnologia allo stato solido. Vedremo come andrà ma per le case automobilistiche cinesi, la tecnologia delle batterie allo stato solido è sempre più importante. Nonostante aziende come CATL abbiano avvertito che c’è ancora molto lavoro da fare per arrivare ad una produzione in massa di tale tecnologia, la Cina non vuole perdere la leadership nel settore delle batterie. Lo sviluppo sta comunque andando avanti e il 2026 sarà certamente un anno interessante. Non dovrebbero mancare infatti, annunci su nuovi ed importanti passi avanti sull’implementazione di tale tecnologia sulle auto di serie.