Inverno e auto elettriche, maxi test sull'autonomia reale in Norvegia: Lucid Air batte tutti

Auto elettriche ed inverno, si discute davvero molto sul rendimento delle BEV in presenza di basse temperature, cioè di quanta autonomia si perde in condizioni invernali rispetto al periodo estive. Lo sappiamo, l’abbinata auto elettriche ed inverno è un tema molto delicato visto che con le temperature molto base il rendimento delle batterie cala. Tuttavia, l’evoluzione tecnica sta andando avanti. La chimica delle batterie ha fatto importanti passi avanti e così pure i sistemi di climatizzazione degli accumulatori. Quindi, come si comportano oggi le auto elettriche in inverno? Una risposta la prova a dare la Norwegian Automobile Federation che ha organizzato anche per quest’anno l’El Prix Winter Test.

Banalmente, si tratta di un test condotto su strade normali in presenza di temperature estremamente molto basse, siamo in Norvegia del resto, per vedere quanta strada riescono a fare una serie di modelli di auto elettriche e la differenza rispetto a quanto dichiarato secondo il ciclo WLTP.

COME SI È SVOLTO IL TEST

Tutte le auto vengono testate lo stesso giorno in condizioni simili. Complessivamente, sono stati testati 24 veicoli elettrici. Tutti sono partiti da Oslo con la batteria completamente carica e hanno viaggiato fino a che hanno potuto, cioè fino a che la batteria non permetteva più di avanzare. Il test è stato condotto a temperature comprese tra -8 e -31 gradi, valori decisamente estremi.

LA LUCID AIR BATTE TUTTI

A vincere in questa particolare prova è stata la Lucid Air Grand Turing che si è dovuta “arrendere” dopo 520 km. Si tratta di un dato sicuramente interessante anche se molto lontano da quello dichiarato nel ciclo WLTP e cioè 960 km. Va detto che la Lucid Air era stata tra le protagoniste dell’ultimo test estivo. In quell’occasione, era riuscita a percorrere 829 km, ovviamente con ben altre temperature esterne. La Lucid Air non è però riuscita a battere il “record” del winter test 2025 in cui la Polestar 3 aveva percorso 531 km. Al secondo posto si è classificata la Mercedes CLA, che ha percorso 421 km, seguita da Audi A6, Kia EV4, BMW iX, Volvo ES90, Hyundai IONIQ 9, Xpeng X9, Tesla Model Y e MG IM6.

LA CLASSIFICA

Ecco la top 10 delle auto della prova. Tra parentesi i dati di autonomia nel ciclo WLTP.