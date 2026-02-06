Avatr 06T, la nuova station wagon elettrica con tecnologia Huawei

Avatr 06T è una station wagon elettrica che sarà proposta anche in una versione range extender. Modello che andrà ad affiancare la versione berlina Avatr 06 e che conferma la volontà delle case automobilistiche cinesi di voler proporre un’alternativa ai soliti SUV. La caratteristica più importante della nuova Avatr 06T è la presenza della nuova generazione del sensore LiDAR di Huawei, elemento fondamentale per le funzionalità di assistenza alla guida che offrirà. Al riguardo, la vettura dovrebbe disporre dell’avanzato pacchetto ADAS Qiankun ADS sempre sviluppato da Huawei. Inoltre, il colosso dell’elettronica fornirà anche la piattaforma HarmonyOS 5.0 per il cockpit digitale. Insomma, la nuova Avatr 06T proporrà davvero tanta tecnologia.

PRIME INFORMAZIONI

Lo stile della vettura riprende quello della berlina già in vendita sul mercato cinese. Quello che cambia è ovviamente la parte posteriore con le classica forma allungata da station wagon. Il nuovo sensore LiDAR di Huawei è stato collocato all’inizio del tetto. Ricordiamo che i LiDAR sfruttano impulsi laser per ricostruire l’ambiente circostante, anche in caso di bassa visibilità (poca luce, pioggia…). Presenti anche gli specchietti laterali digitali. Dunque, telecamere al posto degli specchietti tradizionali con le immagini riprese mostrate all’interno di due piccoli display posti ai lati della plancia. Rispetto alla berlina non ci sono più le maniglie delle portiere a scomparsa. Dunque, la nuova Avatr 06T rispetta già la nuova normativa che in Cina entrerà presto in vigore. Le misure esatte non sono state comunicate ma dovrebbe essere leggermente più lunga dei 4.855 mm dell’Avatr 06 berlina.

ELETTRICA E RANGE EXTENDER

Anche le specifiche tecniche non sono state rese note ma la station wagon dovrebbe adottare gli stessi powertrain della berlina. Dunque, se fosse davvero così, la nuova Avatr 06T si potrà avere sia in versioni 100% elettriche e sia range extender. A titolo di riferimento, la berlina elettrica è proposta sia con un motore elettrico 252 kW, batteria LFP da 72,88 kWh e autonomia CLTC di 650 km e sia con un doppio motore (252 kW + 188 kW), stessa batteria e autonomia CLTC di 600 km. Il modello range extender, invece, è proposto con un motore elettrico da 231 kW, batteria LFP da 31,7 kWh o 45,06 kWh, autonomia elettrica CLTC da 230 km o 330 km e autonomia complessiva CLTC di 1.190 km o 1.250 km.