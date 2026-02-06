Dalle aspirapolveri ai SUV di lusso: Dreame lancia il marchio Star Motor. E sul futuro di Tesla....

Dreame fa davvero sul serio e dagli aspirapolveri punta a diventare protagonista nel settore delle auto. Si tratta di un progetto davvero molto ambizioso che punta a replicare il successo ottenuto da Xiaomi. Abbiamo già visto i primi concept della supercar che intende lanciare sul mercato e, adesso, ci sono alcune novità. Già perché il produttore cinese di aspirapolvere ha presentato il nuovo marchio automobilistico Star Motor che proporrà i modelli Star T08, Star T08L e Star D09. Si tratta tutti di SUV/fuoristrada elettrici. A margine della presentazione, il fondatore e CEO di Dreame Technology, Yu Hao, ha fatto anche una previsione sul futuro di Tesla che sta già facendo molto discutere. Ma andiamo con ordine.

DALLE ASPIRAPOLVERI ALLE AUTO DI LUSSO

Per il momento non ci sono molte informazioni tecniche su questi modelli. Star T08 è un SUV in grado di poter affrontare quasi tutti i percorsi. Star T08L, invece, punta ancora di più sull’off-road per poter affrontare anche i percorsi più difficili. Al vertice della gamma troviamo Star D09, un SUV a 6 posti che punta ad offrire lusso. Le sue forme ricordano quelle di un precedente concept di Dreame che è stato poi descritto come un rivale della Rolls-Royce Cullinan.

Secondo Dreame, i veicoli Star Motor integreranno diverse tecnologie innovative, tra cui la Super Chassis Technology che viene descritta come un sistema di sterzo posteriore bidirezionale a 24 gradi, che consentirà un raggio di sterzata notevolmente ridotto. Le vetture disporranno poi di 4 motori elettrici e sospensioni attive per potersi muovere più facilmente in off-road. Inoltre, l’azienda cinese fa sapere di aver sviluppato un innovativo sistema di recupero dell’energia progettato per “creare modelli di comportamento di guida personalizzati, che aumenteranno l’efficienza del recupero del 18%, miglioreranno l’abbinamento del consumo energetico del 30% e amplieranno l’autonomia del 12%”.

Progetti sicuramente interessanti di cui però mancano diversi elementi. Speriamo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi. Ma come accennato all’inizio, il CEO di Dreame Technology ha voluto parlare anche di Tesla che secondo lui è destinata a diventare l’iRobot del settore dei veicoli elettrici.

TESLA DIVENTERÀ L’IROBOT DEI VEICOLI ELETTRICI

Per contesto ricordiamo che iRobot è un famoso marchio di robot aspirapolvere che alla fine dello scorso anno ha presentato istanza di fallimento. Dunque, secondo Yu Hao, tra 20 anni, Tesla diventerà l’iRobot del settore dei veicoli elettrici. L’azienda di Elon Musk dovrà affrontare “perdite continue e uscire dal mercato dei veicoli elettrici“.