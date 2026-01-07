Dreame Nebula Next 01, nuovi dettagli sulla supercar elettrica svelata al CES 2026

Piano piano stanno arrivando maggiori informazioni su Dreame Nebula Next 01, il concept di una supercar elettrica che l’azienda cinese, nota per i suoi robot aspirapolvere, ha portato al CES 2026 di Las Vegas. In realtà, l’azienda ha portato ben 3 auto al Consumer Electronics Show. Due di queste appartengono alla serie Kosmera, mentre il terzo modello è la concept car Nebula Next 01, parte della linea Project Star. Maggiori dettagli tecnici sono arrivati durante una presentazione che ha tenuto l’azienda.

4 MOTORI ELETTRICI E OLTRE 1.900 CV

Dreame fa sul serio e punta a voler lanciare una supercar elettrica entro il 2027. Un obiettivo molto ambizioso su cui l’azienda cinese sta lavorando da tempo. Il concept è ovviamente ancora lontano da essere pronto per una produzione in serie ma testimonia come Dreame stia portando avanti il suo progetto. Nebula Next 01 adotta una carrozzeria in fibra di carbonio e può contare su di un’aerodinamica attiva. Il frontale si caratterizza per fari allungati a forma di L e un ampio splitter, mentre al posteriore spiccano un ampio diffusore, fari a tutta larghezza e un ampio spoiler. I cerchi in lega sono a 6 razze e l’impianto frenante prevede dischi freno con pinze di colore giallo.

A quanto pare, il concept presenta una rigidità torsionale di oltre 45.000 Nm/grado. Inoltre, il lavoro sull’aerodinamica avrebbe permesso di ottenere un Cx pari a 0,185. L’abitacolo non è stato fatto vedere e nulla è stato detto di specifico. Per quanto riguarda il powertrain, confermata la presenza di 4 motori elettrici, uno per ruota. Complessivamente, a disposizione ci sono poco più di 1.900 CV che consentono alla supercar di poter accelerare da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi. Presente una modalità di guida chiamata “Super Boost" che permette di avere a disposizione, un +30% di potenza.

Insomma, Dreame vuole fare le cose davvero per bene e quanto emerso dal suo concept fa capire che sta lavorando allo sviluppo di soluzioni innovative che probabilmente ritroveremo anche sui modelli Kosmera. Non rimane che attendere novità sui progressi di questo ambizioso progetto.