Tesla rivede ancora la sua gamma: le Model 3 e Model Y più accessibili non si chiamano più Standard

Le Tesla Model Y e Model 3 Standard non si chiamano più Standard. La novità inizialmente sembrava limitata al solo mercato americano ed invece poi è arrivata anche qui da noi. Senza particolari proclami, la casa automobilistica ha messo nuovamente mano alla gamma delle sue vetture apportando questo cambiamento. Da adesso in poi, le Tesla Model Y Standard e le Tesla Model 3 Standard si chiameranno semplicemente Tesla Model Y e Tesla Model 3. Per l’allestimento più ricco, invece, rimane la dicitura Premium che continua a permettere di differenziarlo. Non è chiaro il motivo che ha portato Tesla a questa scelta ma rientra nella strategia della casa automobilistica di continuare a rivedere i listini delle sue vetture nel corso del tempo con piccoli o grandi aggiustamenti.

VIA IL NOME STANDARD

Con il cambio di nome, non sono state introdotte altre novità per le ex versioni Standard. Ricordiamo che si trattava di un allestimento nato per eliminare tutto il superfluo e consentire di proporre il SUV e la berlina con un prezzo più basso, per allargare la platea di possibili clienti. Un modo per provare a spingere le vendite dato che, come sappiamo, sono in ribasso. Sulla Model Y la semplificazione si nota anche all’esterno visto che sparisce la barra luminosa che collega i fari anteriori. La semplificazione si nota, però, maggiormente all’interno. Ad esempio, niente sedili in pelle e solo riscaldati ma non ventilati. Quelli della seconda fila non sono riscaldati. Sempre dietro non è presente il display da 8 pollici. Il volante può essere regolato solo manualmente e c’è pure una console più semplice. Niente illuminazione ambientale personalizzabile.

LA GAMMA ITALIANA

A seguito di questo cambio di nome, la gamma della Tesla Model 3 in Italia è la seguente.

Tesla Model 3 RWD: 36.990 euro

Tesla Model 3 Premium Long Range trazione posteriore: 42.690 euro

Tesla Model 3 Premium Long Range trazione integrale: 48.790 euro

Tesla Model 3 Performance: 57.490 euro

Quella della Tesla Model Y è invece questa.

Tesla Model Y trazione posteriore: 39.990 euro

39.990 euro Tesla Model Y Long Range trazione posteriore : 46.990 euro

: 46.990 euro Tesla Model Y Premium trazione posteriore: 49.990 euro

49.990 euro Tesla Model Y Premium trazione integrale: 52.990 euro

52.990 euro Tesla Model Y Performance trazione integrale: 61.990 euro

Da poco, negli USA è arrivata la Tesla Model Y (ex Standard) a trazione integrale. La vedremo anche in Europa? Forse, ma per scoprirlo non possiamo fare altro che attendere novità dalla casa automobilistica.