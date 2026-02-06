Cambio al vertice di Toyota: Koji Sato lascia. Al suo posto arriva Kenta Kon

Cambio ai vertici di Toyota. Infatti, il CEO Koji Sato si dimetterà dopo soli tre anni alla guida della più grande casa automobilistica del mondo. Il suo posto sarà preso dal CFO dell’azienda, Kenta Kon. Tuttavia, nonostante Sato lascerà la guida della casa automobilistica, non se ne andrà da Toyota dove rimarrà come vicepresidente e chief industry officer. Secondo il Financial Times, Toyota ha affermato che il rimpasto è “destinato ad accelerare il processo decisionale del management in risposta ai cambiamenti dell’industri auto“.

UN NUOVO CEO

Kenta Kon è stato in prima linea nel ridurre i costi e migliorare i profitti della Toyota in un periodo turbolento per l’industria automobilistica tra la crisi dei chip e i dazi di Trump. Toyota, ne abbiamo scritto, ha ampliato il suo vantaggio su Volkswagen, con 11,3 milioni di veicoli venduti lo scorso anno, sfruttando la popolarità dei veicoli ibridi a livello globale, mentre la transizione verso le auto elettriche procede sempre lentamente. Tuttavia, Kon dovrà adesso affrontare diverse sfide strategiche, dato che le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente espandendo le vendite di veicoli elettrici.

Sebbene Toyota abbia gradualmente aumentato il numero di modelli elettrici, sta continuando ad investire molto sulle auto ibride. Questa settimana i media giapponesi hanno riferito che la casa automobilistica ha comunicato ai fornitori la sua intenzione di aumentare la produzione di modelli ibridi del 30%, portandola a 6,7 ​​milioni di auto entro il 2028, compresa una notevole espansione della produzione negli Stati Uniti.

Persone vicine alla casa automobilsitica hanno affermato che anche il vicepresidente esecutivo Hiroki Nakajima era in lizza per la carica di amministratore delegato, ma Kon, considerato un fedele sostenitore di Akio Toyoda, era l’opzione preferita.