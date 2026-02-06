Cina inarrestabile, domina il mercato globale: un'auto su tre venduta nel mondo arriva da Pechino

Un terzo delle auto vendute nel 2025 in tutto il mondo erano cinesi. Stando infatti ai dati della China Passenger Car Association, le auto provenienti dalla Cina hanno raggiunta una quota di mercato del 35,6%. Complessivamente, su di un totale di 96,47 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo (+5%), ben 34,35 milioni arrivano dal Paese del Dragone, per un aumento del 9% su base annua. Numeri che mostrano ancora una volta il peso del mercato auto cinese, il più grande del mondo.

IL CONFRONTO CON IL RESTO DEL MONDO

Per mostrare meglio quanto la Cina domini il mercato auto globale bastano pochi altri numeri. Gli altri Paesi, infatti, non reggono il confronto. Gli Stati Uniti, non vanno oltre 16,72 milioni di unità (con un aumento dell’1%). Volendo fare altri esempio, l’India si è fermata a 5,58 milioni di unità (con un aumento del 7%) e il Giappone 4,56 milioni di unità (con un aumento del 3%). Insomma, la Cina sembra oramai inarrestabile e come abbiamo visto diverse volte, alcune sue case automobilistiche sono impegnate a crescere sui mercati esteri per trovare nuovi spazi. Pensiamo a BYD o a Chery, giusto per fare un paio di esempi.

Guardando indietro, dal 2016 al 2018, la Cina rappresentava circa il 30% del mercato automobilistico globale. Nel 2019, questa cifra è scesa al 29%. Dal 2020 al 2021, il market share è tornato al 32%. Nel 2022, la quota della Cina è salita al 33,5%. Nel 2023, è rimasta al 33,8%. Nel 2024, è aumentata al 34,2% del mercato automobilistico globale. Adesso, siamo arrivati al 35,6%.

BOOM DELLE ESPORTAZIONI

Nel 2025 è cresciuto moltissimo anche il peso delle esportazioni. Infatti, la Cina ha esportato complessivamente 8,32 milioni di veicoli nel 2025, con un aumento del 30%, mantenendo la sua posizione di maggiore esportatore mondiale per il terzo anno consecutivo. In particolare, 3,43 milioni di unità erano modelli NEV, cioè Plug-in o elettrici. Il Messico è stato il principale Paese di destinazione e la quota di mercato è aumentata in Medio Oriente, America Centrale e Meridionale ed Europa.