Tesla Model Y Standard, negli USA debutta la versione con doppio motore

Tesla deve rilanciare le vendite delle sue auto che come sappiamo sono in calo. Per farlo, ha deciso di introdurre sul mercato le versioni Standard delle sue Model Y e Model 3, allestimenti che possiamo definire più “essenziali” dove è stato rimosso il superfluo con l’obiettivo di ridurre il più possibile i prezzi. Adesso c’è una novità perché sul mercato americano la casa automobilistica ha introdotto una nuova versione Standard della Model Y. Dopo il modello con il singolo motore elettrico e la trazione posteriore, arriva quello con doppio propulsore e la trazione integrale. L’inserimento della Model Y Standard All-Wheel-Drive è stato fatto senza grossi proclami e si può scoprire accedendo al configuratore del SUV elettrico per il mercato americano.

TESLA MODEL Y STANDARD AWD

Per il mercato USA, si stratta della seconda configurazione della versione Standard della Model Y. Da configuratore, questo modello accelera da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 4,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 125 miglia orarie (201 km/h). L’autonomia? 294 miglia (473 km) ma parliamo ovviamente del ciclo EPA. Sul sito Tesla possiamo leggere che in corrente continua, questo modello può ricaricare fino ad una potenza di picco pari a 225 kW. Per il resto, è una Tesla Model Y Standard con una dotazione ridotta rispetto a quella Premium. Con questa mossa, la casa automobilistica vuole provare ad offrire la versione dual motor del SUV elettrico ad un prezzo più basso.

Parlando proprio del listino, la nuova Tesla Model Y Standard All-Wheel-Drive costa 41.990 dollari contro i 39.990 dollari della versione Standard RWD. Ricordiamo che sul mercato americano, l’Autopilot non è più offerto di serie. Troviamo invece solo la Full Self Driving che può essere acquistata a 8.000 dollari. In alternativa c’è l’abbonamento a 99 dollari al mese.

ANCHE IN EUROPA?

In Europa la Tesla Model Y Standard è proposta in due versioni, entrambe con la sola trazione posteriore. Arriverà anche la variante con doppio motore? Possibile ma non rimane che attendere novità da parte della casa automobilistica per scoprirlo.