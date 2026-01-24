Tesla cambia tutto negli USA: sparisce l'Autopilot e rimane solo l’FSD a pagamento

Rivoluzione nell’offerta di Tesla, per il momento solamente negli USA. La casa automobilistica ha rimosso l’Autopilot dalla dotazione standard per i nuovi ordini delle Model 3 e Model Y, in tutte le varianti della berlina e del SUV elettrico. Autopilot, ricordiamo, che offre le funzionalità di assistenza alla guida di Livello 2. Adesso, chi compra una Model 3 o una Model Y potrà solamente scegliere di abbinare la Full Self Driving (FSD) o acquistando il pacchetto compelto a 8.000 dollari, oppure scegliendo l’abbonamento a 99 dollari al mese. Volendo, si può anche decidere di non includere l’FSD dato che comunque si può fare in un secondo momento. Ricordiamo, poi, che dal 14 febbraio, la Full Self Driving si potrà avere solamente attraverso l’abbonamento.

Per il momento, nulla cambia in Europa e quindi in Italia dove le auto di serie dispongono dell’Autopilot base. Del resto, a causa delle normative, la FSD non è ancora disponibile.

COSA CAMBIA PER I NUOVI CLIENTI TESLA NEGLI USA?

Vista l’eliminazione dell’Autopilot, se non si sceglierà di acquistare il pacchetto completo dell’FSD o l’abbonamento mensile, non si potrà disporre nemmeno del cruise control adattivo con funzione di Stop & Go e del mantenimento della corsia. Per poterne disporre bisognerà per forzare scegliere l’FSD con tutte conseguenze economiche del caso. Una scelta che sicuramente farà discutere visto che se non si paga, non si potrà disporre di funzionalità ADAS che si trovano comunemente sulla maggior parte delle nuove auto. Di base, le auto usciranno con il solo cruise control non adattivo.

I PREZZI AUMENTERANNO

Ma c’è di più perché attraverso un messaggio su X (ex Twitter), è intervenuto direttamente il CEO Elon Musk. Che ha detto? Che il prezzo dell’abbonamento della FSD è destinato a salire con il tempo, man mano che le funzionalità della Full Self Driving miglioreranno. Si tratta di un concetto che Musk aveva espresso diverse volte in passato quando Tesla aveva progressivamente reso più caro l’acquisto del pacchetto completo della FSD. Vedremo come andrà e come reagiranno i clienti che dovranno pagare e non poco per disporre di funzionalità come il cruise control adattivo che non sono certamente “premium”.