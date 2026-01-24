Opel Frontera vs MG ZS, sfida tra SUV concreti: confronto, versioni e prezzi

Opel Frontera è un SUV che vuole essere un’offerta razionale per le famiglie. Questo modello è proposto con diverse opzioni di motorizzazioni, anche 100% elettriche e c’è addirittura la possibilità di poter avere una configurazione dell’abitacolo con 3 file dei sedili e quindi poter trasportare fino a 7 passeggeri. MG ZS è un altro SUV che fa della razionalità il suo punto di forza. Modello disponibile con motori benzina e Full Hybrid. Due SUV, quindi, che condividono la stessa filosofia di base, rivolgendosi a chi cerca una vettura spaziosa ma dai costi di gestione contenuti. Andiamo quindi a mettere a confronto Opel Frontera e MG ZS per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Opel Frontera misura 4.380 mm lunghezza x 2.017 mm larghezza x 1.627 – 1.662 mm altezza, con un passo di 2.672 mm. Sono 460 i litri del bagagliaio per la versione a 5 posti ma si può arrivare fino a 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Per quella a 7 posti, la scheda tecnica non riporta i dati precisi. Il SUV tedesco poggia sulla piattaforma Smart Car e presenta il frontale Opel Vizor nero con il logo Opel “Blitz" e fari Intelli-LED con abbaglianti automatici. Inoltre, troviamo passaruota e parafanghi pronunciati oltre ad una serie di dettagli che strizzano l’occhio all’off-road.

MG ZS misura 4.430 mm lunghezza x 1.818 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2,610 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 443 litri (1.298 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori). Il design del SUV richiama quello della MG3 e si caratterizza per un frontale dove troviamo una griglia di dimensioni importanti, oltre a fari a LED dalle forme allungate. Al posteriore ci sono invece fari a sviluppo orizzontale sempre con tecnologia a LED.

INTERNI

Salendo a bordo di Opel Frontera troviamo un abitacolo nel classico stile della casa automobilistica tedesca. Sulla plancia c’è il Pure Panel completamente digitale di Opel con display della strumentazione per il conducente da 10 pollici e un display per il sistema infotainment vero e proprio delle stesse dimensioni. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione e vani portaoggetti. La versione a 7 posti è disponibile solamente con la motorizzazione Hybrid e con l’allestimento GS (optional da 900 euro).

SU MG ZS, invece, è presente una buona dotazione tecnologica. Tutti gli allestimenti dispongono di uno schermo digitale da 7 pollici personalizzabile per la strumentazione. Centralmente c’è il display del sistema infotainment che negli allestimenti top di gamma è da 12,3 pollici. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione.

MOTORI

Opel Frontera è proposta con motorizzazioni ibride (Mild Hybrd) e 100% elettriche. Abbiamo innanzitutto la versione Hybrid da 110 CV e 145 CV. Il powertrain è composto dal solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV o da 136 V, abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. Potenza di sistema, appunto, 110 CV o 145 CV. C’è poi il modello 100% elettrico con motore da 113 CV. In questo caso, si potrà scegliere tra 2 batterie. Quella da 44 kWh per 306 km di autonomia e quella da 52 kWh per una percorrenza di 409 km.

Passiamo a MG ZS disponibile con un motore solo a benzina o con un Full Hybrid (Hybrid+). Partiamo dal modello senza elettrificazione. Sotto al cofano c’è un 4 cilindri benzina di 1,5 litri sempre da 115 CV abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Il modello Hybrid + può contare su di un powertrain composto da un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato da 102 CV, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW). La potenza di sistema arriva a 197 CV.

PREZZI

Quanto costa Opel Frontera? Il modello ibrido parte da 26.100 euro, mentre quello 100% elettrico da 30.900 euro. MG ZS, invece, parte da 20.490 euro per il modello a benzina e da 25.490 euro per quello Full Hybrid. Si parla di prezzi di listino, senza eventuali promozioni in corso.