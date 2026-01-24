Novità Land Rover 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2026 sarà un anno molto importante per Land Rover che sta lavorando per rinnovare la sua gamma di vetture. Importante perché finalmente farà il suo debutto la prima Range Rover elettrica di cui molto si è scritto in passato grazie a foto spia e anticipazioni da parte della casa automobilistica inglese. Dunque, ecco cosa possiamo a spettarci nel 2026 dal marchio inglese, almeno in base a cosa sappiamo oggi.

RANGE ROVER ELECTRIC

Foto ne abbiamo già viste diverse a abbiamo capito che esteticamente non si differenzierà troppo da una Range Rover dotata di un motore endotermico. Si tratta di una scelta fatta per offrire sempre il classico stile del marchio inglese. Le vere differenze sono sotto alla carrozzeria dove troviamo la piattaforma MLA (Modular Longitudinal Architecture) e due motori elettrici per poter disporre della trazione integrale. Complessivamente a disposizione ci dovrebbero essere più di 500 CV. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di ben 118 kWh. La percorrenza potrebbe attestarsi attorno ai 500 km. Grazie ad un’architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Le complete e precise specifiche tecniche le conosceremo al momento della presentazione ufficiale.

RANGE ROVER VELAR ELETTRICA

Anche di questo modello abbiamo visto diverse foto spia nel corso del tempo. Pure in questo caso, lo stile non si discosterebbe troppo da quello del modello endotermico. In questo caso, però, il SUV poggerebbe sulla piattaforma EMA con architettura a 800 Volt. Non sappiamo nulla di preciso sui powertrain ma sicuramente ci saranno versione con doppio motore per poter continuare a disporre della trazione integrale. Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche della nuova Velar elettrica dovrebbero arrivare durante l’anno.

LAND ROVER DEFENDER SPORT

Potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 e anche in questo caso abbiamo già visto diverso foto spia nel corso del tempo. Parliamo della Defender Sport, soprannominata “baby Defender“. Elettrica, andrà a posizionarsi sotto la Defender in termini di dimensioni. Similmente alla Defender che conosciamo, anche la baby Defender si caratterizzerà per la presenza di forme squadrate. Il nuovo modello dovrebbe poggiare sulla piattaforma Electric Modular Architecture (EMA) sviluppata appositamente per le auto elettriche. L’architettura sarà a 800 V e quindi la nuova Land Rover Discovery Sport potrà ricaricare ad altissima potenza. Non conosciamo ancora i dettagli del powertrain ma sicuramente ci saranno versioni con due motori elettrici per poter disporre della trazione integrale.

NUOVA FREELANDER

Questo SUV sarà prodotto in Cina ma dovrebbe arrivare anche in Europa. La nuova Freelander sarà il frutto del lavoro della Joint Venture tra Jaguar Land Rover e il Gruppo Chery. Foto spia ne abbiamo già viste. La vettura presenta una linea del cofano alta, una linea del tetto piatta e uno sbalzo posteriore ridotto. Le dimensioni saranno importanti dato che si parla di una lunghezza di circa 5,1 metri. Il nuovo modello poggerà sulla piattaforma modulare E0X sviluppata da Chery che permette di supportare sia motorizzazioni 100% elettriche e sia Plug-in (anche range extender).

VERSIONI SPECIALI

Sul mercato arriveranno poi alcune versioni speciali annunciate di recente tra cui Evoque Hoxton Edition e Velar Belgravia Edition, senza dimenticarsi della Defender OCTA Black e della Land Rover Defender Trophy Edition.