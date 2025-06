Land Rover pronta per l'avventura con la Defender 110 Trophy Edition e il concorso Defender Trophy

Land Rover ha presentato una nuova edizione speciale della Land Rover Defender ispirata ai leggendari modelli protagonisti per anni del Camel Trophy, la competizione internazionale per fuoristrada tenutasi negli ambienti più estremi dal 1980 al 2000. Il richiamo al Camel Trophy porta sulla Land Rover Defender 110 Trophy Edition alcuni tocchi estetici esclusivi, tra cui le colorazioni esterne Deep Sandglow Yellow e Keswick Green che si affiancano ad elementi come i cerchi da 20 pollici, il cofano, i passaruota e il tetto neri a contrasto e gli interni in pelle nera.

HA TUTTO PER L’AVVENTURA

La serie speciale si basa sulla Land Rover Defender 110 e grazie al pacchetto Trophy Edition acquistabile anche come optional guadagna una serie di accessori tipici dei fuoristrada pensati per l’avventura, ovvero portapacchi, borse laterali esterne, snorkel, scaletta per salire sul tetto e paraspruzzi. Sempre come opzione a pagamento il cliente può ordinare la pellicola protettiva per la carrozzeria con finitura opaca.

Land Rover parla della Defender 110 Trophy Edition definendola una sorta celebrazione della ricca storia di sfide avventurosa alle quali i fuoristrada del marchio hanno preso parte nel corso della storia. La vettura sarà esposta pubblicamente al prossimo Goodwood Festival of Speed in programma in Inghilterra dal 10 al 13 luglio, mentre i clienti potranno acquistarla al prezzo di partenza di 89.810 sterline corrispondenti a circa 105.000 euro al cambio attuale.

ARRIVA IL DEFENDER TROPHY

Sempre nell’ambito delle celebrazioni che ricordano le avventure del Camel Trophy, Land Rover lancia il nuovo concorso d’avventura Defender Trophy, un’iniziativa rivolta al pubblico di tutto il mondo che si terrà il prossimo anno in Africa.

L’iniziativa si ispira ai Trophy e ai Challenge del passato e si annuncia come una spedizione epica che avrà per protagonista proprio la nuova Land Rover Defender 110 Trophy Edition. La casa britannica ha annunciato l’avvio delle selezioni dei partecipanti, che dovranno dimostrare di possedere il necessario spirito d’avventura per affrontare le impegnative sfide del Defender Trophy.



Le iscrizioni saranno attive in più di 50 paesi e inizieranno quest’estate, prima che le finali nazionali della prossima primavera determinino chi arriverà alla finale globale ospitata in Africa in collaborazione con il partner per la conservazione di Defender Tusk.

I vincitori avranno l’opportunità di formare una squadra che prenderà parte ad una missione epica a bordo della Defender 100 Trophy Edition. I requisiti principali richiesti ai candidati prevedono la residenza in uno dei paesi partecipanti, un’età superiore ai 23 anni, saper nuotare per 50 metri, l’idoneità a viaggiare e guidare all’estero e il saper parlare correntemente la lingua inglese. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito Web dedicato alla spedizione.