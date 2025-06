Porsche Italia compie 40 anni e festeggia con due modelli in edizione speciale

Porsche Italia festeggia 40 anni e per celebrare questa ricorrenza, unisce le forze con Ferragamo per realizzare due modelli in edizione speciale basati sulla 911 Carrera 4 GTS e sulla Taycan 4S. Si chiamano “40 Anni Porsche Italia" e complessivamente saranno realizzati 40 esemplari di 911 Carrera 4 GTS e 12 di Taycan 4S.

LUSSO ED ELEGANZA

Entrambe le serie speciali si caratterizzano per unadella carrozzeria e non solo che è stata chiamata ““. Inoltre, la livrea di questi modelli presenta pure sottili linee bianche, ispirate agli elementi stilistici di Ferragamo, sul cofano anteriore e sullo spoiler posteriore. Entrambi i montanti centrali recano una placca celebrativa su cui spiccano il numero “40", gli anni 1985 e 2025 e le parole “Porsche" e “Italia", un chiaro un omaggio al 40° anniversario di Porsche Italia.

La tinta Blusogno è presente anche sui cerchi in lega che sono impreziositi da sottilissime righe bianche dipinte a mano. Pure il coprimozzo presenta questa nuova colorazione che mette più in risalto lo scudetto Porsche in rosso. Nella parte posteriore, la sigla del modello è dipinta a mano in bianco con bordi in Blusogno. Su richiesta, le lamelle della griglia del cofano posteriore della 911 Carrera 4 GTS possono essere dipinte in verde, bianco e rosso per richiamare i colori della bandiera italiana.



Esclusivi anche gli interni dove domina sempre la tinta Blusogno. Colore che troviamo sui rivestimenti in pelle dei sedili anteriori e posteriori, così come del volante sportivo GT e della leva del cambio nella 911. Anche la custodia portadocumenti e il porta chiavi sono realizzati in pelle Blusogno. Un elemento di contrasto opzionale è dato dal rivestimento rosso del vano portaoggetti e del bagagliaio anteriore.



Il cruscotto e la console centrale della 911 sono rifiniti con inserti in paldao sempre nel colore Blusogno, mentre nella Taycan, le superfici in legno dei pannelli delle portiere sono divise cromaticamente: la parte superiore è blu, quella inferiore di un elegante nero. Nella 911, un inserto in alluminio con il logo “40 Anni Porsche Italia” impreziosisce il cruscotto sul lato passeggero. Nella Taycan, invece, il logo dell’edizione è apposto su una speciale targhetta sulla console centrale. Inoltre, un logo Ferragamo bianco luminoso è integrato nei sottoporta in alluminio spazzolato nero.



L’orologio Sport Chrono nella parte superiore del cruscotto sfoggia un quadrante esclusivo con i colori della bandiera italiana: gli anelli sono verdi, bianchi e rossi, mentre la lancetta dei secondi è rossa. L’edizione speciale include anche un telo copri auto personalizzato dello stesso colore con profili bianchi, stemma Porsche colorato sul davanti e scritta Ferragamo bianca sui lati.

PREZZI

Questi modelli sono “esclusivi" anche nel prezzo. Servono 96.730 euro per ognuna delle Taycan 4S “40 Anni Porsche Italia", mentre per i 40 esemplari di 911 Carrera 4 GTS “40 Anni Porsche Italia" bisognerà prepararsi a tirare fuori almeno 284.000 euro.