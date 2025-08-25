Range Rover Velar non è in pensione: il successore elettrico avvistato al Ring. Foto spia

Range Rover Velar, a quanto pare, non andrà in pensione. JLR sta attualmente lavorando ad un successore dotato di propulsione 100% elettrica, ovvero un SUV di medie dimensioni.

Recentemente spiato in Germania con tanti camuffamenti, il modello della Velar è stato fotografato dai paparazzi con il cofano e il bagagliaio aperti. Il cofano, però, sembrerebbe nascondere un bagagliaio anteriore, il che è naturale per un SUV completamente elettrico di queste dimensioni.



La nuove Velar si distingue per unacon il lunotto fortemente inclinato, soluzione che contribuisce a creare unvalorizzato dallo spazio tra paraurti e montanti C. La carrozzeria apparerispetto alla precedente generazione, conche ne accentuano la presenza dinamica.

Il design è arricchito da uno spoiler sul tetto con un elegante taglio centrale e da un secondo spoiler posto sotto il lunotto, elementi che migliorano sia l’estetica sia l’aerodinamica. In continuità con lo spirito del Defender, la nuova Velar potrebbe anche offrire predisposizioni per cassoni di carico esterni, aumentando la sua versatilità.



Completano il quadro pneumatici ad alte prestazioni e cerchi di grandi dimensioni, probabilmenteInfine, le firme luminose anteriori e posteriori sembrano richiamare quelle della prima generazione, a testimonianza della volontà di Jaguar Land Rover di

A differenza della Range Rover Electric e Sport Electric basate sulla piattaforma MLA-Flex, la futura Range Rover Velar Electric utilizzerà l’architettura modulare elettrica (EMA) a 800 volt. Jaguar Land Rover ha investito nello stabilimento di Halewood, dove le linee di produzione EMA sono state completate nel 2024 e hanno già avviato le build di prova.



La piattaforma EMA, destinata anche al futuro Defender Electric,, condividendo parte della componentistica e del software con l’MLA-Flex. Se la Range Rover Electric offre unacon doppio motore dala Velar Electric dovrebbe adottare anch’essa uno, più orientato alle prestazioni che alla sola autonomia.La produzione in serie della Range Rover Velar Electric è, con lancio sul mercato nel 2027.