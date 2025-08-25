G-Power presenta G4M Bi-Turbo, la BMW M4 Convertible estrema da 720 CV

Il preparatore tedesco G-Power prosegue la sua tradizione di elaborazioni estreme. Dopo gli interventi realizzati sulla BMW M3, sulla M4 CSL, sull’M3 Touring, sull’X5 M e sull’M5 CS ha ora presentato una nuova versione della BMW M4 Convertible. Il progetto, chiamato G4M Bi-Turbo, punta a combinare un design più aggressivo con un importante incremento di potenza che trasforma la cabriolet in una sportiva capace di prestazioni paragonabili a quelle di molte supercar.

G-Power G4M Bi-Turbo

La G-Power G4M Bi-Turbo si distingue per un design caratterizzato da un cofano ridisegnato e modifiche sul paraurti anteriore. Il preparatore tedesco offre inoltre una serie di componenti opzionali come splitter, griglia frontale, alettone posteriore, paddle al volante aggiornati, rivestimenti premium e persino la possibilità di un abitacolo con rivestimenti su misura.

Il cuore del progetto è però sotto il cofano. La G4M Bi-Turbo raggiunge fino a 720 CV di potenza massima, con la versione mostrata che sviluppa 700 CV e 850 Nm di coppia. Secondo G-Power, questa configurazione consente alla cabriolet di toccare i 310 km/h di velocità, un dato che la pone sullo stesso piano di alcune supercar.

Della G-Power G4M Bi-Turbo sono disponibili diverse versioni. Quella base da 600 CV è disponibile a circa 3.700€, mentre quella intermedia da 700 CV richiede un investimento di 14.900€. Chi desidera le massime prestazioni può optare per la configurazione più estrema da 720 CV, che in Germania è proposta a circa 35.700€.

Rispetto al modello di serie, la differenza è evidente. La BMW M4 Competition xDrive Convertible, attualmente disponibile sul mercato, infatti, offre 530 CV e ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 3,6 secondi, un tempo paragonabile a quello di una Ferrari Enzo. Con questo progetto prosegue la tradizione di G-Power di proporre, per un pubblico di appassionati, BMW caratterizzate da una personalizzazione estetica e potenze estreme.