Cerca

Rumore sospetto durante la guida? Ecco le offerte sugli accessori per capire cos’è successo

Una dotazione essenziale da avere sempre a disposizione.

Rumore sospetto durante la guida? Ecco le offerte sugli accessori per capire cos’è successo
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 23 gen 2026

Per quanto spaventino, non tutti i rumori provenienti dall’auto sono il segno di qualcosa che non va. Magari è semplicemente un sassolino incastrato nel battistrada. O un riparo in plastica danneggiato o leggermente staccato. Prima di allarmarsi è bene controllare. Ma come? Prima di recarsi in officina, magari per qualcosa di davvero banale, è possibile effettuare un controllo in autonomia nel proprio garage o dove l’auto è parcheggiata. È sufficiente avere due strumenti semplici ma in questi casi utilissimi. La buona notizia è che oggi sono anche in offerta.

Come controllare la tua auto in autonomia

La prima cosa di cui avremo bisogno è di sollevare l’auto. Non serve per forza avere un ponte professionale. Il cric è più che sufficiente. Ma invece che utilizzare quello manuale in dotazione nelle auto (faticoso e spesso complesso da usare), c’è l’alternativa elettrica. È il sollevatore idraulico Vevor, in offerta a meno di 100€ con il 24% di sconto.

VEVOR Kit di Attrezzi per Martinetto Idraulico Sollevatore per Riparazione dell'Auto Veicolo Carico Massimo 5 Tonnellate Corrente CC 12V 180W 15A Pressione 10bar, Cassetta di Attrezzi per Martinetto

VEVOR Kit di Attrezzi per Martinetto Idraulico Sollevatore per Riparazione dell’Auto Veicolo Carico Massimo 5 Tonnellate Corrente CC 12V 180W 15A Pressione 10bar, Cassetta di Attrezzi per Martinetto

93,99126,99€-24%
Vedi l’offerta

Con una capacità di sollevamento fino a cinque tonnellate e un intervallo di lavoro compreso tra 155 e 450 millimetri, questo sollevatore idraulico fa tutto da solo. In circa due minuti solleva l’auto di quanto hai bisogno per controllare. Una volta raggiunta l’altezza massima, l’azione si interrompe in automatico per evitare rischi. Inoltre questo modello include anche un avvitatore e un compressore per gonfiare le gomme. Un kit completo per affrontare i principali lavori di manutenzione dell’auto.

OSRAM LEDIL408 LEDinspect POCKET 200, Ispezione Sottile, 6500K, Luce di Lavoro a LED Ricaricabile, Magnetica, Flessibile

OSRAM LEDIL408 LEDinspect POCKET 200, Ispezione Sottile, 6500K, Luce di Lavoro a LED Ricaricabile, Magnetica, Flessibile

29,9955,33€-46%
Vedi l’offerta

Una volta che l’auto è sollevata bisogna poter vedere bene. Per farlo è utile avere a disposizione una lampada da lavoro. Non la torcia dello smartphone, ma uno strumento professionale come la lampada Osram LEDIL408 LEDInspect Pocket 200. In offerta su Amazon a poco più di 30€, è lo strumento migliore per controllare con accuratezza le ruote e la parte inferiore dell’auto. Con un’impugnatura ergonomica, una testa flessibile e una base magnetica, è un accessorio indispensabile per tutti i lavori di manutenzione della propria auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
1
Con meno di 40€ puoi parcheggiare l’auto in garage sempre perfettamente dove vuoi
Offerte e Promozioni
Con meno di 20€ puoi proteggere moto e scooter da pioggia, vento e gelo
Offerte e Promozioni
Non rischiare: proteggi la tua auto con questo bloccasterzo in offerta a meno di 30€
Offerte e Promozioni
Porta sci e snowboard sulla tua auto senza spendere una fortuna
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.