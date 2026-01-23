Rumore sospetto durante la guida? Ecco le offerte sugli accessori per capire cos’è successo

Per quanto spaventino, non tutti i rumori provenienti dall’auto sono il segno di qualcosa che non va. Magari è semplicemente un sassolino incastrato nel battistrada. O un riparo in plastica danneggiato o leggermente staccato. Prima di allarmarsi è bene controllare. Ma come? Prima di recarsi in officina, magari per qualcosa di davvero banale, è possibile effettuare un controllo in autonomia nel proprio garage o dove l’auto è parcheggiata. È sufficiente avere due strumenti semplici ma in questi casi utilissimi. La buona notizia è che oggi sono anche in offerta.

Come controllare la tua auto in autonomia

La prima cosa di cui avremo bisogno è di sollevare l’auto. Non serve per forza avere un ponte professionale. Il cric è più che sufficiente. Ma invece che utilizzare quello manuale in dotazione nelle auto (faticoso e spesso complesso da usare), c’è l’alternativa elettrica. È il sollevatore idraulico Vevor, in offerta a meno di 100€ con il 24% di sconto.

Con una capacità di sollevamento fino a cinque tonnellate e un intervallo di lavoro compreso tra 155 e 450 millimetri, questo sollevatore idraulico fa tutto da solo. In circa due minuti solleva l’auto di quanto hai bisogno per controllare. Una volta raggiunta l’altezza massima, l’azione si interrompe in automatico per evitare rischi. Inoltre questo modello include anche un avvitatore e un compressore per gonfiare le gomme. Un kit completo per affrontare i principali lavori di manutenzione dell’auto.

Una volta che l’auto è sollevata bisogna poter vedere bene. Per farlo è utile avere a disposizione una lampada da lavoro. Non la torcia dello smartphone, ma uno strumento professionale come la lampada Osram LEDIL408 LEDInspect Pocket 200. In offerta su Amazon a poco più di 30€, è lo strumento migliore per controllare con accuratezza le ruote e la parte inferiore dell’auto. Con un’impugnatura ergonomica, una testa flessibile e una base magnetica, è un accessorio indispensabile per tutti i lavori di manutenzione della propria auto.