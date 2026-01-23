Cerca

Assicurazione a rate: con Verti la polizza può essere pagata un po' alla volta

Per pagare a rate l'assicurazione è possibile puntare su Verti che offre anche il 10% di sconto in caso di attivazione online.

Assicurazione a rate: con Verti la polizza può essere pagata un po' alla volta
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 23 gen 2026

Risparmiare sull’assicurazione è fondamentale, soprattutto quando il premio è molto alto, ad esempio per via di una classe di merito svantaggiosa. In questi casi, inoltre, è possibile valutare anche il pagamento a rate che può garantire un dilazionamento della spesa.

La soluzione giusta per attivare una nuova polizza arriva, quindi, da Verti, compagnia sempre più di riferimento del mercato italiano per chi è alla ricerca di una polizza auto, moto oppure furgone. Scegliendo l’attivazione online si ottiene uno sconto del 10% ed è possibile anche optare per il pagamento a rate (mensili, trimestrali o semestrali).

Per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno è sufficiente accedere al sito ufficiale di Verti. Basta inserire il numero di targa del veicolo e attendere pochi secondi per verificare i costi e le condizioni della polizza. Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Verti

Assicurazione a rate con Verti: ecco come funziona

Verti permette ai suoi clienti di rateizzare la spesa per l’assicurazione auto, moto o furgone, considerando sia la copertura RC, obbligatoria per poter circolare, sia le garanzie accessorie che possono essere aggiunte dal contraente al momento dell’attivazione.

Al momento dell’attivazione della polizza, dopo aver calcolato un preventivo inserendo la targa, è possibile optare per la rateizzazione scegliendo tra:

  • frazionamento semestrale, con rincaro del 6%
  • frazionamento trimestrale, con rincaro del 7%
  • frazionamento mensile, con rincaro dell’8%

Il pagamento delle rate può avvenire tramite PayPal oppure con carta di credito, con addebito automatico 7 giorni prima della scadenza di ogni rata. Il sistema definito da Verti prevede alcune esclusioni ed è completamente facoltativo, in quanto è sempre possibile optare per il tradizionale pagamento in un’unica soluzione.

Per accedere subito alle promozioni della compagnia è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Verti

Ti potrebbe interessare:
Salire in auto quando piove può essere un problema se non si ha questo accessorio in offerta
Offerte e Promozioni
Le migliori soluzioni (anche economiche) per non perdere i dati dell’auto con la batteria staccata
Offerte e Promozioni
È in offerta a meno di 30€ l’accessorio indispensabile per chi usa la moto tutti i giorni
Offerte e Promozioni
3
Offerta Citroen C5 Aircross ibrida, con finanziamento a partire da 249 euro al mese: cosa c'è da sapere
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.