Assicurazione a rate: con Verti la polizza può essere pagata un po' alla volta

Risparmiare sull’assicurazione è fondamentale, soprattutto quando il premio è molto alto, ad esempio per via di una classe di merito svantaggiosa. In questi casi, inoltre, è possibile valutare anche il pagamento a rate che può garantire un dilazionamento della spesa.

La soluzione giusta per attivare una nuova polizza arriva, quindi, da Verti, compagnia sempre più di riferimento del mercato italiano per chi è alla ricerca di una polizza auto, moto oppure furgone. Scegliendo l’attivazione online si ottiene uno sconto del 10% ed è possibile anche optare per il pagamento a rate (mensili, trimestrali o semestrali).

Per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno è sufficiente accedere al sito ufficiale di Verti. Basta inserire il numero di targa del veicolo e attendere pochi secondi per verificare i costi e le condizioni della polizza. Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Assicurazione a rate con Verti: ecco come funziona

Verti permette ai suoi clienti di rateizzare la spesa per l’assicurazione auto, moto o furgone, considerando sia la copertura RC, obbligatoria per poter circolare, sia le garanzie accessorie che possono essere aggiunte dal contraente al momento dell’attivazione.

Al momento dell’attivazione della polizza, dopo aver calcolato un preventivo inserendo la targa, è possibile optare per la rateizzazione scegliendo tra:

frazionamento semestrale , con rincaro del 6%

, con rincaro del frazionamento trimestrale , con rincaro del 7%

, con rincaro del frazionamento mensile, con rincaro dell’8%

Il pagamento delle rate può avvenire tramite PayPal oppure con carta di credito, con addebito automatico 7 giorni prima della scadenza di ogni rata. Il sistema definito da Verti prevede alcune esclusioni ed è completamente facoltativo, in quanto è sempre possibile optare per il tradizionale pagamento in un’unica soluzione.

Per accedere subito alle promozioni della compagnia è sufficiente seguire il link qui di sotto.