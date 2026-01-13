Tesla Model Y si aggiorna negli USA: arriva l'opzione a 7 posti

Tesla ha aggiornato la Model Y sul mercato americano introducendo un’interessante novità. Infatti, torna la versione a 7 posti che era sparita con il debutto del restyling del SUV elettrico. La nuova configurazione dell’abitacolo era stata promessa in passato da Elon Musk e adesso è ufficialmente arrivata. Si può richiedere al momento dell’ordine con un extra di 2.500 dollari ma solamente scegliendo il modello Model Y Premium Dual Motor con trazione integrale. La prima volta che la casa automobilistica offrì i 7 posti sulla Model Y era il 2020. Opzione che arrivò anche in Europa nel 2024 ma solo per poco dato che con il restyling del SUV elettrico, la variante con 3 fili di sedili fu rimossa dalla gamma.

SPAZIO SOLO PER BAMBINI

Va fatta subito una precisazione. La versione a 7 posti è solo una configurazione diversa dell’abitacolo della Tesla Model Y venduta sul mercato americano. Non si tratta, infatti, della Model YL a 6 posti, con passo lungo, che da un po’ di tempo è stata commercializzata in Cina. Modello destinato ad oggi solo al mercato cinese, mentre su quello americano potrebbe arrivare solo a fine 2026 o mai come confermato in passato da Elon Musk. Ne consegue che la terza fila di sedili sulla Model Y Premium Dual Motor non offre particolare spazio e va bene per persone di bassa statura o per bambini e comunque non per viaggi particolarmente lunghi. L’opzione a 7 posti tornerà disponibile anche in Europa? Vedremo, ma non possiamo fare altro che attendere novità da parte di Tesla per scoprirlo.

ALTRE NOVITÀ

Non solo versione a 7 posti, perché sul mercato americano, la Tesla Model Y 2026 guadagna alcune ulteriori novità, tutte per le versioni Premium e non per le Standard. Ad esempio, arrivano nuovi cerchi da 20 pollici Helix, ora di colore grigio scuro anziché grigio/argento più chiaro. Aggiornamento anche per i rivestimenti interni e soprattutto arriva il nuovo schermo da 16 pollici per l’infotainment su tutti i modelli Premium. Prima era disponibile solamente per la Performance.