Skoda Peaq, un nuovo SUV elettrico a 7 posti sta arrivando: ecco cosa sappiamo

Skoda ha scelto, il suo nuovo SUV elettrico a 7 posti si chiamerà Peaq e sarà svelato nel corso della prossima estate. Si tratta sostanzialmente della versione di produzione del concept Vision 7S di cui abbiamo visto diverse foto spia nel corso degli ultimi mesi. La casa automobilistica, oltre a comunicare il nome, non ha fornito molti dettagli. Si è limitata a ricordare che il concept aveva introdotto il nuovo linguaggio di design Modern Solid e ha confermato i 7 posti e il periodo di presentazione.

COSA SAPPIAMO?

In realtà sappiamo comunque diverse cose proprio grazie alle foto spia viste fino a questo momento. In passato c’era chi chiamava il SUV “Skoda Space" ma, adesso, sappiamo davvero quale sarà il suo nome ufficiale. Il SUV elettrico poggerà sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen o forse addirittura già sulla piattaforma MEB+. Modello che va visto come un’alternativa elettrica alla Skoda Kodiaq (qui la nostra prova). Da quanto visto fino a questo momento grazie alle foto spia e al video teaser della Peaq in cui si vede il SUV, la caratteristica distintiva del nuovo modello sarà probabilmente la nuova “Tech Deck Face“, rivisitazione della classica calandra Skoda, che abbiamo già visto sulla Elroq e sul restyling della Enyaq. Il nuovo frontale si caratterizzerà per la presenza di fari a forma di T, per una nuova mascherina ovviamente chiusa vista l’assenza del motore endotermico e per un paraurti con un’ampia presa d’aria centrale. Nient classico logo e al suo posto il lettering SKODA.

La vettura proporrà anche maniglie a filo della carrozzeria e cerchi in lega dal design ottimizzato dal punto di vista dell’aerodinamica. Presto per parlare delle motorizzazioni. In ogni caso possiamo immaginare che la nuova Skoda Peaq sarà proposta sul mercato con molteplici motorizzazioni e quindi con diversi livelli di potenza e capacità della batteria. Dovrebbero esserci anche versioni con doppio motore e la trazione integrale. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto, è probabile che ne sapremo di più.