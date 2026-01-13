KIA K4 Sportswagon si presenta, c'è una nuova station wagon per l'Europa

Pensavate che KIA con il Salone di Bruxelles avesse terminato le novità? Sbagliato, perché la casa automobilistica ha svelato la nuova K4 Sportswagon, cioè la versione station wagon della K4 che aveva presentato nel Vecchio Continente nel settembre 2025. In un mercato in cui c’è sempre più richiesta di crossover/SUV, KIA punta ad offrire qualcosa di differente.

DIMENSIONI ED INTERNI

Nuova KIA K4 Sportswagon misura 4.695 millimetri in lunghezza, con un passo di 2.720 mm contro i 4.440 mm di lunghezza della versione hatchback. Che stesse arrivando una versione station wagon della K4 non è comunque una sorpresa dato che questa vettura era stata la protagonista in passato di alcune foto spia. Il frontale si caratterizza per la firma luminosa “Star Map” ispirata alla EV9 e le vere differenze con la hatchback son tutte dietro, con una coda allungata per offrire forme da station wagon oltre che maggiore spazio per il bagagliaio. E parlando proprio della capacità di carico, KIA fa sapere che questo modello offre un bagagliaio da 604 litri, 166 in più della hatchback. Il portellone posteriore dispone dell’apertura elettrica per facilitare le operazioni di carico e scarico. Per chi vuole maggiore grinta, ci sarà la GT Line che si caratterizzerà per un look più sportiveggiante

Per quanto riguarda l’abitacolo non ci sono particolari differenze rispetto alla KIA K4 che già conosciamo. Dunque, salendo a bordo troviamo una plancia dominata da un ampio pannello con all’interno un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un display per la gestione del climatizzatore da 5,3 pollici e un display da 12,3 pollici per l’infotainment. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Su richiesta è possibile avere un impianto audio premium Harman Kardon, oltre ai sedili anteriori riscaldabili e ventilati. Il sistema infotainment propone gli aggiornamenti OTA, lo streaming musicale e funzionalità hotspot WiFi. C’è anche un assistente vocale che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione con i passeggeri.

MOTORI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, KIA non è entrata molto nei dettagli. Per il momento si è limitata a far sapere che la nuova K4 Sportswagon sarà proposta con unità benzina, anche elettrificate. L’offerta di propulsori parte da un motore a benzina 1.0 T-GDI da 115 CV con cambio manuale a sei marce. Questo motore è disponibile anche in versione mild-hybrid. I clienti che scelgono il mild-hybrid possono abbinarlo a un cambio automatico a sette rapporti. C’è poi un motore a benzina 1.6 T-GDI disponibile con cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti nelle potenze da 150 e 180 CV. Più avanti, la gamma di propulsori sarà ampliata con un’opzione Full Hybrid.

Per la sua station wagon, KIA propone un ricco pacchetto di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un’assistenza alla guida di Livello 2. Nessuna informazioni sui prezzi e sui mercati europei in cui sarà commercializzata.