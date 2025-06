Kia K4 si fa wagon: la nuova versione avvistata in fase di test

In Europa è stata sorpresa in fase di test una nuova variante della Kia K4. Non si tratta di una berlina o di una hatchback, ma di una versione wagon pensata per unire stile e praticità. Le foto scattate e pubblicate in un articolo del portale USA Carcoops precisano anche che, molto probabilmente, questa versione non arriverà mai negli Stati Uniti.

Camuffata con il solito completo nero da prototipo, questa K4 in versione familiare si mostra comunque in alcune sue linee chiave: il tetto spiovente, il lunotto inclinato e i fanali posteriori a LED a forma di zanna lasciano intravedere un design dinamico e sportivo, senza rinunciare alla funzionalità. E proprio lì dove la Kia K4 berlina aveva fatto discutere, nella zona posteriore, con una linea poco armoniosa, questa wagon sembra aver trovato la sua identità: profilo più bilanciato, proporzioni più fluide e un’estetica che convince di più.



Il successo della K4 e il futuro della wagon

Anche questa versione, una soluzione già vista su berlina e hatchback. E sotto i pannelli imbottiti che cercano di nascondere le forme reali, si intravede una lunghezza che dovrebbe corrispondere a quella della berlina già in commercio:rispetto alla Ceed Sportswagon. Un dettaglio che suggerisce un maggiore spazio per i bagagli, pur senza appesantire il look.

Negli Stati Uniti, la Kia K4 sta già facendo parlare di sé: ha preso il posto della Kia Forte ed è stata l’auto più venduta del marchio a gennaio, seconda solo alla Kia Sportage ad aprile. Il suo mix di design affilato e prezzo accessibile ha convinto il pubblico americano. Tuttavia, nonostante questa nuova variante wagon sia già in fase avanzata di test, la sua commercializzazione negli USA è tutt’altro che certa.



A detta di Carcoops le possibilità che arrivi oltreoceano sono scarse. Il mercato europeo, invece, è già nel mirino: qui la K4 sostituirà la Kia Ceed, offrendo una scelta ancora più versatile a chi cerca una compatta di segmento C con ampio bagagliaio. E proprio in Europa, le station wagon compatte, come la Ceed Sportswagon, continuano a mantenere una piccola ma fedele base di appassionati.

Motori sì, ma senza elettrico

Niente elettrico per questa K4 wagon. Quel compito spetterà alla già ora in versione berlina e hatchback ). La wagon resterà invece fedele ai motori a combustione interna, con unità turbo a quattro cilindri. Negli States, attualmente, la. Per l’Europa il discordo dovrebbe essere diverso, in quanto ci si aspetta un offerta die, con ogni probabilità, anche delleentro la fine del 2025.Foto spia: [ Carcoops