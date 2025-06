Auto elettriche? Emissioni dei freni ridotte fino all'83% secondo uno studio

Il tema su quanto le auto elettriche riducono le emissioni è fonte di grandi dibattiti. Adesso, arriva un nuovo studio condotto da EIT Urban Mobility e Transport for London che asserisce che grazie alle auto elettriche è possibile ridurre fino all’83% le emissioni di polveri sottili dei freni rispetto ai veicoli tradizionali. Lo studio che ha preso in esame principalmente le città di Londra, Milano e Barcellona, permette di quantificare il beneficio della riduzione delle emissioni anche di un altro comparto delle auto spesso citato ma mai calcolato con precisione.

IL SEGRETO? LA FRENATA RIGENERATIVA

Lo studio evidenzia quindi un ulteriore vantaggio delle BEV nella lotta al miglioramento della qualità dell’aria nelle città. Come fanno le auto elettriche a ridurre in maniera così importante l’emissione di particolato dai freni? Il segreto è ovviamente nella frenata rigenerativa che permette di ridurre drasticamente l’utilizzo dell’impianto frenante classico. Su alcuni modelli è addirittura disponibile quella che viene chiamata “guida one pedal” che permette di ridurre ulteriormente l’utilizzo dei freni classici.

La frenata rigenerativa non è solo ad appannaggio delle auto elettriche. Infatti, la troviamo anche su quelle ibride. Al riguardo, l’analisi mette in evidenza che le auto ibride riducono le emissioni dei freni dal 10 al 48%, mentre le plug-in possono arrivare al 66%. Insomma, grazie alla frenata rigenerativa è possibile ridurre ulteriormente l’impatto ambientale delle auto. Ricordiamo poi che una frenata rigenerativa efficace permette di recuperare più energia a tutto vantaggio dell’efficienza delle auto.

LE AUTO ELETTRICHE PESANO DI PIÙ, MA…

Lo studio mette in evidenza anche che le auto elettriche pesano mediamente il 20% in più, principalmente a causa dei grandi SUV elettrici. Modelli simili come la Tesla Model 3 e la BMW Serie 3 presentano una differenza di peso minima. Sebbene il peso aggiuntivo possa aumentare l’usura degli pneumatici, le particelle emesse influiscono meno sulla qualità dell’aria rispetto al particolato dei freni, che presenta maggiori rischi per la salute respiratoria. Infatti, le polveri sottili emesse dai freni si disperdono nell’atmosfera in percentuali decisamente superiori (oltre il 40%) rispetto a quelle dipese dall’usura degli pneumatici (1-5%).

Dunque, secondo lo studio, combinando le emissioni da freni, pneumatici e asfalto, le auto elettriche permettono di produrre il 38% in meno di particolato rispetto ai modelli a benzina.



