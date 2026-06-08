Mick Jagger in Ape a Stromboli: ma la festa finisce con i Carabinieri e una multa

Mick Jagger è tornato in Italia e, come ormai da tradizione, ha scelto la Sicilia. Questa volta non si tratta solo di vacanza: il leader dei Rolling Stones ha pubblicato un carosello di dieci foto su Instagram con la didascalia “Working break in Italy”, confermando la sua presenza sul set del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters.

L’Ape Piaggio e il ruolo da guardiano del faro

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Nel primo video del post si vede Jagger alla guida di un’Ape Piaggio verde mentre percorre un vicolo stretto tra case bianche. Le immagini successive mostrano i paesaggi vulcanici di Stromboli, dove il musicista si trovava da giorni per le riprese. Nel film della Rohrwacher, Jagger interpreta il guardiano del faro di Strombolicchio. All’isola è legato anche un piccolo caso di cronaca avvenuto proprio alla festa di fine produzione.

La festa con il cast

Al party erano presenti i protagonisti della pellicola, tra cui Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini. I festeggiamenti sono però finiti prima del previsto. Poco dopo mezzanotte, alcuni residenti hanno chiamato i Carabinieri a causa della musica proveniente dal locale che ospitava l’evento.

Il problema non era l’alto volume, ma il rispetto del regolamento comunale di Lipari, che il mercoledì vieta la diffusione di musica nei locali dell’isola oltre un certo orario. I Carabinieri sono intervenuti e hanno chiesto di spegnere la cassa Bluetooth da cui proveniva la musica. La serata si è conclusa senza tensioni, ma con una multa da mille euro per il locale.

Finito il lavoro sul set, Jagger è rimasto in Sicilia per qualche giorno di vacanza. La sua passione per l’isola è nota: i suoi avvistamenti sono frequenti e già sei mesi fa era stato fotografato a Siracusa.