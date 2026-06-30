Rossi Moto diventa concessionaria ufficiale Piaggio a Verona
La storica realtà scaligera, oggi parte di Tomasi Auto, amplia la sua offerta con i marchi Piaggio, Aprilia, Vespa e Moto Guzzi.
Il panorama delle due ruote vede una novità nel territorio di Verona: lo storico marchio Rossi Moto diventa ufficialmente concessionario del Gruppo Piaggio. Questo importante traguardo permette alla storica concessionaria veronese di distribuire i marchi Piaggio, Aprilia, Vespa e Moto Guzzi, che si affiancano ai brand già presenti quali Suzuki, SYM e Italjet. Il risultato è una realtà multimarca che garantisce al cliente la possibilità di scegliere e confrontare numerosi modelli del mercato del nuovo – oltre all’usato e Km 0 – in un unico grande spazio.
I vantaggi di Tomasi Auto
Questa evoluzione è stata resa possibile dall’appartenenza di Rossi Moto a Tomasi Auto, Gruppo leader nella distribuzione di auto usate e km 0 di oltre 50 marchi differenti. L’integrazione in una struttura di tali dimensioni, che oggi oltre a Verona e alla sede di Guidizzolo (MN) è presente anche a Roma, Milano e Parma, garantisce importanti vantaggi organizzativi e strutturali. I clienti possono beneficiare di servizi integrati come tassi di finanziamento agevolati, leasing e pacchetti di estensione garanzia su misura. Inoltre, i consulenti adottano un approccio di “neutralità multimarca", che mira a soddisfare le reali esigenze del motociclista, senza vincoli verso un singolo brand.
Un nuovo spazio nello showroom
La centralità del cliente si riflette in un’offerta completa visibile anche sul sito rossimoto.it, che include veicoli nuovi, usati garantiti e a Km 0, supportata da promozioni attive e vantaggi tutto l’anno. Nella sede di Verona c’è un nuovo spazio espositivo interamente dedicato ai modelli Piaggio e un’officina ufficiale autorizzata (Piaggio e Suzuki) per un’assistenza post-vendita dotata di diagnostica avanzata.
Franco Tomasi, Managing Director di Tomasi Auto, ha dichiarato:
Diventare Concessionaria Ufficiale Piaggio è un traguardo formidabile, ma è il DNA di Tomasi Auto a renderci davvero unici sul territorio. Essere parte di una struttura automobilistica indipendente d’eccellenza ci fornisce gli strumenti, le risorse finanziarie e l’organizzazione perfetta per elevare gli standard del mercato moto. Oggi siamo in grado di offrire ai motociclisti la stessa cura del dettaglio, solidità di garanzie e libertà di scelta che da anni caratterizzano l’acquisto di un’auto da Tomasi Auto.