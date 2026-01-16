Dietro le quinte dell’usato: come Tomasi Auto ripristina le vetture | Video

Nel mondo dell’usato la parola chiave è una sola: fiducia. Chi sceglie un’auto di seconda mano vuole essere certo di acquistare un mezzo affidabile, con il chilometraggio reale (schilometrare un’auto è illegale, anche se purtroppo qualcuno continua a farlo) e senza brutte sorprese nascoste dietro una carrozzeria lucida. È proprio su questo principio che si basa il lavoro quotidiano di Tomasi Auto, realtà con oltre venticinque anni di esperienza nel settore che ha trasformato il concetto di “usato garantito” in un vero e proprio metodo industriale.

Un metodo che oggi prende forma nel Centro di Ricondizionamento di Guidizzolo, in provincia di Mantova, una struttura che rappresenta una delle eccellenze italiane nella gestione dell’usato. Qui ogni vettura viene inserita in un percorso strutturato, tracciabile e altamente tecnologico. Certo, il prezzo di un’auto usata firmata Tomasi Auto può risultare leggermente più alto rispetto a quello di un annuncio tra privati o di un piccolo commerciante. Ma la differenza non sta solo nel nome sul cartellino: include un processo di ripristino accurato, una presenza fisica sul territorio e un supporto post-vendita che fanno la differenza nel tempo.

La diagnosi

Ogni auto che entra nel circuito Tomasi Auto affronta prima di tutto una fase cruciale: la diagnosi iniziale. Non si tratta di un semplice controllo visivo, ma di una vera e propria radiografia del veicolo. Nei centri di ricondizionamento vengono effettuati oltre centocinquanta controlli tecnici che spaziano dalla meccanica all’elettronica, passando per la carrozzeria e il sottoscocca. Motore, trasmissione, freni, sospensioni e sistemi di assistenza alla guida vengono analizzati con strumentazioni diagnostiche avanzate, mentre lo storico degli interventi e il chilometraggio vengono verificati con la massima attenzione.

A questo punto entra in gioco anche la tecnologia digitale. Ogni vettura viene associata a un’anagrafica elettronica che registra tutti i difetti e le anomalie riscontrate, crea una scheda che accompagnerà l’auto lungo l’intero percorso di lavorazione. È da qui che nasce la lista degli interventi necessari per riportare la vettura a uno standard elevato. A coordinare questo flusso c’è un sistema MES (Manufacturing Execution System) che consente di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento di ogni singolo veicolo. In altre parole, nulla viene lasciato al caso: ogni fase è tracciata, ogni intervento viene registrato, e la tempistica ottimizzata.

Gli interventi: meccanica, tecnologia ed estetica

Superata la fase di diagnosi, si entra nel cuore del ripristino. Qui gli specialisti Tomasi Auto intervengono su tutte le parti soggette a usura. Dalla revisione dell’impianto frenante al tagliando completo, dalla verifica dell’assetto alla regolazione della geometria delle ruote, il tutto eseguito in base ai dati raccolti in fase iniziale. Un capitolo a parte merita la tecnologia. Oggi un’auto moderna è un concentrato di elettronica e sistemi di assistenza alla guida, e garantirne il corretto funzionamento è fondamentale tanto quanto avere un motore in perfetta salute. Nel Centro di Ricondizionamento vengono effettuate anche la ricalibrazione dei sistemi ADAS, un’operazione che richiede strumentazione di ultima generazione e competenze specifiche, spesso non disponibili nelle officine più piccole.

Poi c’è l’aspetto estetico, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Il reparto carrozzeria di Tomasi Auto lavora secondo un processo lineare; le vetture si muovono tra le diverse postazioni a motore spento, su binari dedicati, mentre il sistema di rilevamento cromatico digitale consente di preparare il colore originale con una precisione del 99%. Alla fine del ripristino ogni vettura viene sottoposta a un lavaggio professionale, con lucidatura della carrozzeria e sanificazione degli interni e shooting fotografico in un set professionale dedicato che fa oltre 24 mila foto ogni mese.

Il check su strada

Prima di essere proposta ai clienti, ogni vettura affronta una serie di test strumentali e una prova su strada effettuata da tecnici specializzati per verificare che non ci siano difetti. Solo dopo questo passaggio l’auto riceve l’approvazione definitiva nel sistema gestionale interno e può entrare ufficialmente nello stock di vendita, pronta per essere scelta online o in showroom.

Tomasi Auto: da realtà locale a realtà nazionale

Oltre all’attenzione maniacale del ripristino, con una realtà che non trova rivali in Italia, Tomasi Auto ha avuto un’ascesa importane grazie anche all’approccio ibrido tra fisico e digitale. Tomasi Auto ha scelto di non rinunciare a showroom fisici, oggi presenti a Milano, Roma, Verona, Parma, e Guidizzolo (sede storica).

Accanto alla vendita, Tomasi Auto offre numerosi servizi tra finanziamenti, garanzie accessorie, polizze assicurative e un’officina diretta per il post-vendita.