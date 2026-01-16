Cerca

Questo aspiratore Bosch è l’ideale per pulire a fondo l’interno dell’auto

Per una pulizia davvero efficace.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 16 gen 2026

Diciamocelo, pulire l’interno dell’auto è spesso un fastidio. Sia perché è faticoso raggiungere tutti i punti sotto i sedili e nel bagagliaio, ma anche perché raramente con l’aspirabriciole o l’aspirapolvere di casa si riescono a ottenere risultati soddisfacenti. Dalle briciole allo sporco portato dalle scarpe, passando per sassolini, terra, fango o acqua, i tappetini sono pieni di una grande varietà di sporcizia che un solo aspiratore non è in grado di rimuovere. Non il Bosch Home And Garden, pensato appositamente anche per questo tipo di utilizzo e in offerta su Amazon a meno di 100€.

Perché questo aspiratore è l’ideale per la pulizia dell’auto

L’aspiratore a batteria Bosch Home And Garden AdvancedVac 18V‑8 è pensato proprio per ambienti dove servono potenza, flessibilità e autonomia. A differenza degli aspirapolvere tradizionali, questo modello permette di aspirare sia sporco secco che liquidi, una caratteristica utile quando si devono pulire i tappetini bagnati o il bagagliaio dopo, per esempio, essere andati sulla neve.

L’utilità di questo prodotto è data anche dalla presenza del contenitore da 8 litri nel quale accumulare la sporcizia aspirata. Inoltre è presente un set di accessori per intervenire anche nei punti più difficili dell’abitacolo, come sotto i sedili o tra i vani portaoggetti. E poi, altra piccola chicca, integra anche la funzione di soffiatore, utile per esempio per sollevare e rimuovere foglie o polvere.

Con il Bosch Home And Garden si ha un prodotto completo e affidabile per pulire in profondità la propria auto, così da avere sempre a disposizione un unico strumento per rimuovere tutta la sporcizia. Compatto da conservare, pratico da utilizzare ed efficace per diverse pulizie, anche quelle del garage o del giardino.

