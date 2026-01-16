Nuova Nissan NX8: per il SUV elettrico 800 V, ricarica a 5C e 650 km di autonomia

Nissan ha da poco presentato in Europa al Salone di Bruxelles il nuovo SUV elettrico CX-6e, versione per il Vecchio Continente della Mazda EZ-60 venduta in Cina e sviluppata con il partner Changan. Proprio in Cina, Nissan presenta un nuovo SUV elettrico, Nissan NX8, questa volta sviluppato in collaborazione con Dongfeng. Un modello dalle caratteristiche tecniche molto interessanti che sul mercato cinese arriverà verso la metà dell’anno. Lo vedremo anche in Europa? Al momento pare di no, essendo pensato espressamente per i gusti del mercato cinese.

DIMENSIONI ED INTERNI

Nuova Nissan NX8 misura 4.870 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.680 mm altezza, con un passo di 2917 mm. Il nuovo SUV elettrico presenta forme massicce e si caratterizza per un frontale dove troviamo il classico tema V-motion di Nissan con una nuova firma luminosa e la mascherina chiusa. Nissan NX8 adotta fari con tecnologia Matrix LED e il logo frontale è illuminato. Al posteriore, troviamo invece gruppi ottici con tecnologia OLED. Sul tetto possiamo notare la presenza del sensore LiDAR, parte importante degli avanzati sistemi di assistenza alla guida di cui il SUV elettrico disporrà.

Salendo a bordo, la nuova Nissan NX8 propone un abitacolo caratterizzato da uno stile minimalista, come piace oggi. Molto interessante la dotazione di tecnologia. Infatti, oltre alla strumentazione digitale, la plancia è dominata da un doppio maxi schermo, il primo per l’infotainment vero e proprio e il secondo dedicato al passeggero anteriore. Non manca nemmeno un head-up display e sul tunnel centrale troviamo il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

RICARICA RECORD

Nissan NX8 poggia su di un’architettura a 800 V che consente di poter ricaricare ad altissima potenza. Il SUV elettrico dispone di un singolo motore offerto nelle potenze da 215 kW o 250 kW. In entrambi i casi, troviamo ad alimentare il tutto batterie LFP (litio-ferro-fosfato) di capacità non comunicata. In ogni caso, l’autonomia arriva, rispettivamente, a 580 km / 565 km e 650 km / 630 km. Ovviamente stiamo parlando di percorrenze secondo il ciclo CLTC. Per i rifornimenti di energia, Nissan parla della possibilità di poter arrivare a ricaricare fino a potenze di 5C. Entrambe le varianti raggiungono una velocità massima di 180 km/h.

ANCHE RANGE EXTENDER

Nuova Nissan NX8 sarà anche proposta in una versione range extender. Di questo modello, per il momento sappiamo che il powertrain sarà composto da un motore elettrico da 195 kW alimentato da una batteria LFP. C’è poi un 4 cilindri di 1,5 litri da 109 kW con funzione di generatore. Velocità massima sempre di 180 km/h e autonomia in elettrico compresa tra 102 e 185 km (CLTC) a seconda della capacità della batteria (20,3 kWh, 21,1 kWh o 37,4 kWh).