ACI, il mercato dell’usato corre più del nuovo: 208 passaggi di proprietà ogni 100 auto nuove

In Italia il 2025 è stato un anno positivo per il mercato delle auto usate, con andamenti altalenanti nel corso dei mesi ma con un bilancio complessivo che dimostra la preferenza degli italiani per questa tipologia di veicoli. I dati diffusi dall’ACI attraverso il bollettino Auto-Trend danno diversi elementi in più per valutare l’andamento di questo settore.

I dati dell’ACI

Lo scorso anno si sono registrati oltre 3,2 milioni di passaggi di proprietà per le auto, con un incremento del 2,1% rispetto al 2024. Questo dato rappresenta il miglior risultato annuale di sempre per il settore dell’usato. Anche il segmento delle moto ha registrato numeri positivi, con un +3,1% e 644.000 passaggi di proprietà. Complessivamente, per ogni 100 immatricolazioni di vetture nuove, si sono contati 208 trasferimenti di proprietà.

Se da un lato crescono le compravendite, dall’altro diminuiscono le radiazioni dal PRA (il Pubblico Registro Automobilistico). Nel 2025 le cancellazioni di auto sono scese del 6,5%, fermandosi a poco più di 1,1 milioni. Il saldo negativo tra nuove immatricolazioni e radiazioni ha un effetto sull’età media del parco circolante, che continua ad aumentare. Per ogni 100 vetture nuove immatricolate, infatti, ne sono state radiate soltanto 75. In controtendenza rispetto all’intero anno, dicembre ha fatto segnare un incremento delle radiazioni. Le automobili cancellate sono state oltre 104 mila, con una crescita del 6% rispetto a dicembre 2024. A trainare questo risultato sono state soprattutto le demolizioni (+8,5%), mentre le esportazioni sono rimaste sostanzialmente stabili. Il tasso di sostituzione nel mese di dicembre si è attestato a 82 auto radiate ogni 100 nuove immatricolate. Le radiazioni dei motocicli sono cresciute del 14,7%, con quasi 10.000 pratiche registrate.

La transizione energetica coinvolge anche questo settore

L’Area Statistica dell’ACI ha inoltre analizzato la distribuzione dei passaggi di proprietà in base all’alimentazione dei veicoli. Anche nel 2025 tre auto usate su quattro vendute in Italia sono state a benzina o diesel. Nonostante queste motorizzazioni siano ancora le più diffuse, è in corso un importante cambiamento. La benzina ha registrato una leggera crescita (+2,1%), mentre il diesel ha perso terreno (-5,4%). Parallelamente l’ibrido a gasolio è stato il segmento con la crescita più marcata (circa 48% in più), seguito dalle auto elettriche (+40%) e l’ibrido a benzina con (+31,3%).

L’aumento dei passaggi di proprietà, accompagnato da un calo delle radiazioni, rafforza l’idea di un mercato sempre più orientato alla sostituzione ma senza prendere in considerazione (per scelta o difficoltà di acquisto) il passaggio al nuovo.