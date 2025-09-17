La nuova KIA K4 si presenta in Europa: sarà la nuova Ceed. Anche Full Hybrid

Ufficiale, la nuova KIA K4 hatchback si appresta ad arrivare anche sul mercato europeo dopo aver fatto il suo debutto in passato al Salone di New di York. Ancora non ci sono i dettagli per il mercato italiano ma nelle concessionarie dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Inizialmente sarà proposta con motorizzazioni a benzina, anche Mild Hybrid ma poi arriverà anche un powertrain Full Hybrid. Possiamo vederla come una sostituta della KIA Ceed.

ESTERNI ED INTERNI

MOTORI

Nuova KIA K4e propone una larghezza di 1.850 mm. Per i bagagli ci sono invece a disposizione. Anche per questo modello, la casa automobilistica coreana ha adottato la filosofia di design. Il frontale, in particolare, si caratterizza per la firma luminosa “Star Map” ispirata alla EV9 . La casa automobilistica fa poi sapere che ci sarà una versioneche si caratterizzerà per un look più sportiveggiante con calotte degli specchietti retrovisori, minigonne laterali e modanature sui passaruota in nero lucido. Si potrà scegliere tra cerchi in lega da 17 o da 18 pollici.Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo della nuova KIA K4, salendo a bordo vediamo subito una plancia dominata da un ampio pannello con all’interno un, un display per la gestione del climatizzatore da 5,3 pollici e un. Su tutti gli allestimenti sono presenti i supporti ad. Nelle versioni top di gamma non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Si potrà avere pure un impianto audio premium firmato Harman Kardon. Il sistema infotainment propone gli, lo streaming musicale e funzionalità hotspot WiFi. C’è anche un assistente vocale che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione con i passeggeri.

parte da un motore a benzina 1.0 T-GDI (115 CV) con cambio manuale a sei marce. Questa unità è disponibile anche con tecnologia mild-hybrid. I clienti che optano per la versione mild-hybrid possono abbinarla a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. C’è poi un motore a benzina 1.6 T-GDI disponibile con cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti (potenze di 150 e 180 CV). Più avanti nel 2026, la gamma di propulsori sarà ampliata con un’opzione full hybrid di cui non sono stati comunicati i dettagli.

Nuova KIA K4 sarà proposta in Europa con 5 motorizzazioni, di cui due elettrificate. Per il momento sappiamo che si

KIA K4 sarà inoltre equipaggiata con gli ultimi sistemi ADAS che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue vetture e che permettono di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.