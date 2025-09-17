Volkswagen Touareg, nel 2029 la rivoluzione: tutta nuova e 100% elettrica

Volkswagen Touareg dovrebbe salutarci nel 2026 ma pare che il SUV possa già tornare nel 2029 in una veste completamente nuova, almeno così riporta il quotidiano tedesco Automobilwoche. La casa automobilistica ha già chiarito che non intende abbandonare nell’era elettrica i nomi dei suoi modelli endotermici più importanti e quindi secondo il rapporto della testata tedesca nei piani del costruttore ci potrebbe essere la ID. Touareg che sarebbe tra i primi modelli ad adottare la nuova piattaforma SSP che sarà alla base di molte delle future auto elettriche del Gruppo tedesco.

UN GRANDE SALTO GENERAZIONALE

Il tutto va ovviamente preso con le dovute cautele ma se il rapporto fosse corretto, per il SUV è in arrivo un grande salto generazionale con una nuova piattaforma e motorizzazioni solamente elettriche. La nuova Volkswagen ID. Touareg dovrebbe così diventare una sorta di ammiraglia elettrica della casa automobilistica tedesca. Ci sarà comunque modo di saperne molto di più dato che non dovrebbe arrivare prima del 2029 dato che la piattaforma SSP non è ancora pronta. In teoria il primo modello a disporre della nuova architettura dovrebbe essere la nuova ID. Roc, controparte elettrica del nuovo crossover giunto da poco alla seconda generazione. Tuttavia, pare che questo modello sia in ritardo, come la nuova Golf elettrica e non arrivi prima del 2030.

I modelli basati sulla piattaforma SSP, tra cui la ID. Touareg, saranno dotati di un’architettura zonale e di software sviluppati da Rivian, così come il modelli Scout che il Gruppo Volkswagen sta sviluppando per la vendita in Nord America. Secondo la testata tedesca, la ID. Touareg non dovrebbe arrivare sul mercato americano, così come i modelli Scout non saranno offerti sul mercato del Vecchio Continente.

Non rimane che attendere per capire cosa succederà. La nuova piattaforma rappresenterà un importante passo avanti per Volkswagen e potrà contare sull’architettura software di Rivian con cui l’azienda tedesca ha stretto un importante accordo di collaborazione. ID. Touareg sarà la nuova ammiraglia elettrica della casa automobilistica? Lo scopriremo. Nel frattempo, Volkswagen deve portare al debutto i suoi nuovi modelli compatti più accessibili su cui punta molto come la nuova ID. Polo.

