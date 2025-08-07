Addio alla Volkswagen Touareg, il SUV ci saluterà nel 2026

Volkswagen starebbe mettendo ordine all’interno della gamma delle sue vetture e avrebbe deciso di mettere la parola fine alla carriera della Volkswagen Touareg, senza dare a questo SUV un erede. Questo è quanto racconta un rapporto dei colleghi inglesi di Autocar. Lo stop alla produzione sarebbe previsto per il 2026 e a quanto pare non si tratterebbe dell’unico addio. Infatti, anche la Volkswagen ID.5 sarà eliminata dalla gamma della casa automobilistica tedesca. Sebbene Volkswagen non abbia confermato ufficialmente la decisione, sarebbe in linea con la più ampia strategia dell’azienda volta a semplificare il proprio portafoglio di vetture e a raddoppiare gli investimenti nei segmenti più redditizi.

SI PUNTA SULLA VOLKSWAGEN TAYRON

Eliminata la Volkswagen Touareg, il ruolo di SUV di punta andrà alla Volkswagen Tayron che è arrivata da poco sul mercato come versione più grande e a 7 posti della nuova Volkswagen Tiguan. La Tayron si posiziona come un’alternativa più accessibile visto che in Italia parte da 48.300 euro contro gli 85.800 euro della Touareg. In assenza di un’erede, l’uscita di scena della Touareg segna la fine dell’impegno della Volkswagen nel mercato premium. Questo modello era stato lanciato nel 2002 ed è strettamente imparentato con la Porsche Cayenne. Attualmente, sul mercato c’è la terza generazione che può contare su motorizzazioni diesel e ibride Plug-in.

ADDIO ALLA VOLKSWAGEN ID.5

Come accennato non diremo addio solamente alla Touareg perché Volkswagen avrebbe deciso di eliminare anche la ID.5 che non è mai riuscita ad ottenere un successo significativo con i clienti che preferiscono la ID.4. Ricordiamo che la Volkswagen ID.5 è la versione SUV Coupé della ID.4. Secondo il rapporto, lo stop alla produzione sarebbe previsto per il 2027. Insomma, la Casa tedesca starebbe lavorando per rivedere la sua gamma per concentrarsi su modelli a più alto volume e quindi più redditizi. Parlando del futuro, pare che ai piani alti di Wolfsburg abbiamo discusso anche di un mini ID. Buzz, un monovolume elettrico compatto basato sulla piattaforma MEB e destinato a succedere alla Touran. Non sarebbe comunque al momento una priorità dato che il mercato oggi chiede principalmente SUV/crossover.