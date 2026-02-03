Nuova Audi RS5 pronta al debutto, un teaser anticipa la sportiva ibrida Plug-in

Il conto alla rovescia è già partito perché la nuova Audi RS5 sarà svelata entro la fine del mese. Contestualmente, la casa automobilistica tedesca ha condiviso un teaser in cui si vede nella penombra la versione Avant della sportiva. Insomma, manca davvero poco per scoprire una delle più importanti novità 2026 della casa dei 4 anelli. La nuova era dei modelli RS di Audi è ormai alle porte e le foto spia viste fino ad ora aveva fatto capire che non ci dovrebbe essere solamente la versione Avant della nuova RS5. Se sarà la prima ad essere svelata o se al momento della presentazione vedremo anche la variante berlina, per scoprirlo sarà sufficiente attendere poche settimane.

COSA SAPPIAMO? SARÀ UNA SPORTIVA PLUG-IN

Che mancasse poco alla presentazione della nuova Audi RS5 lo avevamo capito perché su LinkedIn era apparso un breve post che parlava proprio di questo modello, confermando un dettaglio importante e cioè che sotto al cofano troveremo un powertrain ibrido Plug-in. Le precise specifiche tecniche ovviamente ancora non sono note ma da tempo si parla di un V6 abbinato ad un’unità elettrica. L’elettrificazione non solo permetterà alla casa dei 4 anelli di poter rispettare le nuove normative Euro 7 ma pure di poter ottenere un interessante incremento di potenza. Da capire, però, la variabile del peso. Integrare un sistema ibrido Plug-in comporta un aggravio di peso non indifferente che potrebbe influenzare la dinamica di guida. Fortunatamente ne sapremo di più tra poche settimane ma sappiamo che Audi punta sempre ad offrire la migliore esperienza di guida possibile.

Le foto e i video spia visti fino a questo momento su Audi RS5 Avant, mostrano che la sportiva disporrà di un body kit aerodinamico specifico che renderà il suo look molto più aggressivo. Il frontale in particolare, si caratterizzerà per una griglia esagonale dotata di una nuova trama e prese d’aria più grandi. Inoltre, questo modello si riconosce per passaruota più grandi e per sfoghi dell’aria verticali dietro ai parafanghi anteriori. Assetto ribassato, cerchi in lega di grandi dimensioni e al posteriore un nuovo diffusore. All’interno dell’abitacolo possiamo aspettarci rivestimenti specifici e grafiche dedicate per strumentazione ed infotainment, oltre a volante e sedili sportivi, il tutto per sottolineare il DNA più sportivo del modello. Non rimane che attendere la presentazione per scoprire tutti i segreti della nuova Audi RS5.