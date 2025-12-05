Tesla Model 3 Standard debutta in Italia, caratteristiche e dotazioni: ecco quanto costa

Dopo la Tesla Model Y Standard (qui la nostra prova) è il turno della Tesla Mode 3 Standard arrivare anche in Italia. Fino ad ora, questo modello era disponibile solamente nel mercato americano ma, adesso, arriva anche su quello europeo e ovviamente nel nostro Paese. La nuova Model 3 Standard prende il posto della Model 3 RWD “base”, offrendo prestazioni simili con una dotazione ridotta. Ovviamente anche il prezzo è più basso. Si può già ordinare con le prime consegne previste per febbraio 2026. Come successo per il SUV elettrico, con l’introduzione della versione Standard della berlina elettrica, gli altri modelli adottano la dicitura “Premium”.

DOTAZIONE DI SERIE INFERIORE

Esteticamente non cambia molto. In questo caso, la nuova versione Model 3 Standard si riconosce essenzialmente per i nuovi cerchi da 18 pollici. Le differenze più marcate sono all’interno dell’abitacolo dove troviamo una dotazione di serie inferiore. Di fatto, i cambiamenti sono gli stessi già visti sulla Model Y Standard. Questo significa niente sedili in pelle vegana ma in tessuto, niente schermo da 8 pollici al posteriore, sedili posteriori non più riscaldabili, niente illuminazione ambientale e manca addirittura la radio FM a sottolineare quanto Tesla sia intervenuta per rimuovere quanto più possibile per ridurre il costo della berlina.

Per il resto è la Tesla Model 3 che già conosciamo. Ci sono ancora il pad per la ricarica wireless degli smartphone, il portellone ad azionamento elettrico, i fari adattivi e la digital key sul telefono. Il modello adotta di serie l’Autopilot che ovviamente può essere aggiornato, pagando, alla Full Self Driving, sempre se un giorno arriverà davvero in Europa.

SPECIFICHE TECNICHE

Tesla, lo sappiamo, non fornisce molte specifiche delle sue vetture. Comunque, la nuova Tesla Model 3 Standard offre un’autonomia di 534 km, una velocità massima di 201 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Numeri, non troppo differenti dalla Model 3 RWD “base” che è andata a sostituire. In corrente continua, la batteria può essere ricaricata ad una potenza massima di 175 kW.

PREZZI

La nuova Tesla Model 3 Standard parte da 36.990 euro. Ricordiamo che la precedente Model 3 RWD “base” costava 41.990 euro dopo un recente aumento di prezzo. Fino a poco tempo fa, infatti, costava 39.990 euro. Il nuovo modello convincerà i clienti Tesla? Lo scopriremo dai numeri di vendita.