Tesla aumenta il prezzo della Model 3 RWD base: minima la differenza con la RWD Long Range

Tesla ha rimesso mano al listino della Tesla Model 3 e dopo i movimenti al ribasso del periodo pre-incentivi, arrivano alcune novità. La più importante riguarda l’incremento di prezzo di 2.000 euro della Model 3 RWD base, quella con batteria LFP. Inoltre, sempre per questo modello sparisce il Tesla Bonus di 4.000 euro. Dunque, se prima la berlina elettrica partiva da 39.990 euro, adesso il listino attacca a 41.990 euro. La novità è stata introdotta in maniera “silenziosa” e si scopre solamente accedendo al configuratore.

OCCHIO AL PREZZO DELLA RWD LONG RANGE

41.900 euro e nemmeno 1.000 euro in meno della Tesla Model 3 RWD Long Range che costa 42.690 euro. La differenza di prezzo tra i due modelli è quindi davvero minima e questo pone in vantaggio la Long Range. Attenzione, però, in vista degli incentivi auto elettriche 2025, la casa automobilistica aveva deciso di tagliare il prezzo della Model 3 RWD Long Range per farlo rientrare nell’Ecobonus che come sappiamo prevedeva un limite di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Gli incentivi auto sono di fatto terminati e quindi è possibile che tra non molto Tesla decida di rivedere al rialzo anche il prezzo di questo modello.

In ogni caso, ad oggi la Tesla Model 3 RWD base costa 41.990 euro, mentre la RWD Long Range poco di più e cioè 42.690 euro. Cosa ci aspetta il futuro del listino della Model 3 è moto difficile da prevedere. I prezzi, intanto, sono questi e con il termine degli incentivi non era difficile da pensare che le offerte potessero essere riviste. Del resto, sempre da configuratore si nota che per tutte le Model 3 tranne che per la Performance, le consegne per i nuovi ordini sono previste da gennaio 2026 in avanti. Dunque, ci sono un po’ di ordini da smaltire.

Arriverà magari la Tesla Model 3 Standard anche in Europa a sostituire l’attuale Model 3 RWD base? Ancora non lo sappiamo ma è comunque una possibilità se in Cina inizierà come si specula da un po’ di tempo la produzione di questo modello.