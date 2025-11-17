Nuova Lepmotor A10 sta arrivando: un render si immaginava il crossover compatto

Il conto alla rovescia per il debutto della nuova Leapmotor A10 è già iniziato. Il nuovo modello sarà portato al debutto al Salone dell’auto di Guangzhou 2025, che inizierà il 21 novembre e come abbiamo visto di recente, la casa automobilistica ha condiviso i primi teaser in cui si intravedeva nell’ombra la nuova vettura. Partendo proprio da queste immagini e dai brevetti emersi un po’ di tempo fa che anticipavano le forme di massima della nuova Leapmotor A10, c’è già chi ha provato ad immaginarsi le forme finali del crossover compatto, come nel render che proponiamo.

La casa automobilistica oggi considerata quasi come un marchio del Gruppo Stellantis sta crescendo velocemente e questo nuovo modello sarà molto importante, soprattutto per il suo piano di espansione in Europa.

LEAPMOTOR A10, IN EUROPA NEL CORSO DEL 2026

Il render ci offre quindi una prima idea di come potrebbe apparire il nuovo modello. La lunghezza sarà di circa 4,2 metri. Il frontale appare chiuso tanto che la nuova Leapmotor A10 sarà elettrica sebbene ad oggi non si possa escludere una possibile successiva versione range extender. Sempre davanti, i fari dalle forme allungate presentano una firma luminosa a 3 segmenti e non ci sarà alcuna barra luminosa a collegarli. Ai lati del paraurti dovrebbero essere presenti delle piccole prese d’aria verticali. Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza aerodinamica, le maniglie delle portiere dovrebbero essere a scomparsa. Nella parte posteriore, la nuova Leapmotor A10 non dovrebbe presentare un elemento luminoso passante; al contrario, pare che opterà per gruppi ottici dalle forme squadrate.

La versione per il mercato cinese presenterà il sensore LiDAR in cima al tetto per essere utilizzato in abbinamento alle funzionalità di assistenza alla guida. Il modello europeo, invece, non ne disporrà. Per quanto riguarda il powertrain, ancora non ci sono informazioni precise. Fortunatamente non bisognerà attendere molto per saperne di più di questo crossover compatto. In ogni caso, indiscrezioni riportate dalla stampa cinese parlano della possibilità che la nuova Leapmotor A10 possa contare su di un accumulatore con una capacità di 60 kWh. In Europa vedramo la nuova Leapmotor A10 nel corso del 2026.