Leapmotor A10, i brevetti svelano il design della nuova elettrica

Leapmotor che oggi possiamo considerare quasi un marchio del Gruppo Stellantis, sta lavorando ad una nuova piccola elettrica di segmento B che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe andare a chiamarsi Leapmotor A10. Dovrebbe debuttare nel corso prossimo anno ed essere proposta pure in Europa. Come sarà? Si dovrebbe trattare di un crossover compatto di poco più di 4 metri di lunghezza e grazie ad una serie di disegni emersi dal database dell’ufficio dei brevetti possiamo già farci una primissima idea delle sue forme.

PRIMI DETTAGLI

Che la casa automobilistica cinese stesse lavorando allo sviluppo di un modello della gamma “A" era noto da tempo. Grazie alle immagini dei brevetti ne sappiamo di più. Il look sembra differente da quello degli attuali modelli Leapmotor. Il frontale, ad esempio, non sembra prevedere fari collegati tra loro da una sottile striscia luminosa come troviamo sulle altre più recenti vetture del marchio cinese. Sul tetto possiamo poi intravedere la presenza del sensore LiDAR che servirà per le funzionalità di guida assistita di cui la vettura disporrà.

Sensore che sarà però disponibile solo sulle versioni vendute in Cina. Il modello europeo dovrebbe invece esserne privo. Dai disegni vediamo poi che lo sportellino per la ricarica è collocato su parafango anteriore sinistro. I disegni ci permettono quindi di farci una prima idea di come sarà questo crossover compatto, ricordando che il design finale potrebbe comunque presentare alcune differenze.

SOLO ELETTRICA O ANCHE RANGE EXTENDER?

La nuova Leapmotor A10, nome comunque da confermare, sarà sicuramente elettrica. Tuttavia non possiamo escludere eventuali versioni range extender, magari solo per il mercato della Cina. Precisi dettagli tecnici al momento non si conoscono ma nei prossimi mesi dovrebbero arrivare novità sullo sviluppo di questo modello. Una volta sul mercato entrerà in un segmento particolarmente combattuto dove la concorrenza continua a crescere.