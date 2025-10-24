Nuova Leapmotor C10 AWD: doppio motore e architettura a 800 V. Debutto al Salone di Zurigo

Leapmotor si appresta ad ampliare ulteriormente la sua gamma di auto in Europa per continuare a crescere. La casa automobilistica cinese del Gruppo Stellantis ha infatti annunciato la nuova Leapmotor C10 AWD che farà il suo debutto pubblico al Salone dell’Auto di Zurigo 2025 che aprirà i battenti alla fine di questo mese di ottobre. Si tratta di una nuova versione del SUV elettrico che già conosciamo, caratterizzata da specifiche tecniche più raffinate. Dopo una piccola anticipazione ad agosto, adesso di questo modello ne sappiamo molto di più in attesa di scoprire tutti i suoi segreti al Salone di Zurigo.

DOPPIO MOTORE E PIATTAFORMA A 800 V

Leapmotor C10 AWD fa un passo avanti molto importante in termini di dotazioni tecniche e offre una più sofisticata architettura a 800 V. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico in grado di erogare 598 CV e 720 Nm di coppia, quando basta per consentire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Grazie al doppio motore c’è ovviamente anche la trazione integrale che garantisce una guida bilanciata, adattandosi istantaneamente alle diverse condizioni stradali. Il tutto sarà alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 81,9 kWh che in corrente continua si potrà ricaricare fino ad un potenza di picco di 180 kW (dal 30% all’80% in 22 minuti). I dettagli sull’autonomia non sono ancora stati rivelati.

DOTAZIONI

Nuova Leapmotor C10 AWD offrirà un’ampia dotazione di serie. Per esempio il SUV elettrico potrà contare su di un infotainment da 14,6 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema audio da 840 W con 12 altoparlanti. Inoltre, troveremo un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio a bordo. Il SUV mette a disposizione pure fino a 1.410 litri di spazio di carico abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Presto per parlare di prezzi ma è probabile che ne sapremo di più tra pochi giorni quando la nuova Leapmotor C10 AWD debutterà ufficialmente al Salone dell’Auto di Zurigo 2025.