Nuova Leapmotor A10 si prepara al debutto, prime immagini ufficiali: ecco cosa sappiamo

Leapmotor si sta preparando a portare al debutto un nuovo modello che arriverà anche in Europa nel corso del prossimo anno. Si tratta della nuova Leapmotor A10 che sarà svelata tra una settimana. Infatti, la casa automobilistica ha comunicato che la presentazione si terrà al Salone dell’auto di Guangzhou 2025, che inizierà il 21 novembre. Contestualmente, ha condiviso anche alcuni teaser che mostrano la vettura nella penombra.

COSA SAPPIAMO DELLA LEAPMOTOR A10?

Si tratterà del primo modello della nuova gamma “A" della casa automobilistica cinese. I teaser non mostrano moltissimo ma confermano che la vettura avrà forme da crossover compatto. Sebbene Leapmotor non abbia fornito ulteriori dettagli, non possiamo non ricordare che alcuni giorni fa erano emerse le immagini di un brevetto che mostrano le forme di questo modello. La nuova Leapmotor A10 dovrebbe avere una lunghezza attorno ai 4,2 metri e quindi entrare nel segmento B che in Europa è molto combattuto. Non bisognerà comunque attendere molto per scoprire le forme e le specifiche di questo modello che fa parte del piano di crescita della casa automobilistica sostenuta da Stellantis, tanto che oggi la si considera quasi un marchio del Gruppo.

Sicuramente il nuovo modello sarà elettrico ma non si può escludere che, almeno in Cina, possa essere proposta anche una variante con un powertrain range extender. L’attuale gamma di Leapmotor in Cina comprende i modelli T03, B10, B01, C01, C10, C11 e C16. I modelli T03, B01 e B10 sono disponibili solo come veicoli elettrici, mentre gli altri modelli offrono anche varianti range extender. Per vedere la nuova A10 sulle strade, anche quelle del Vecchio Continente, bisognerà poi attendere il 2026.

La casa automobilistica sta crescendo molto e questo modello sarà molto importante. Solo in Cina, Leapmotor ha consegnato ad ottobre 2025 70.289 veicoli, segnando il sesto mese consecutivo di consegne record. Da gennaio a ottobre, ha consegnato 465.805 vetture, pari ad un incremento del 120,72% rispetto all’anno precedente.