Tesla taglia il prezzo della Model 3 Long Range RWD: adesso è compatibile con gli incentivi

Tesla vuole sfruttare al massimo i nuovi incentivi per spingere sulle vendite della sua Model 3. Come? Dopo aver annunciato un contributo extra da aggiungersi all’Ecobonus per il modello RWD “base”, adesso la casa automobilistica ha deciso di tagliare il prezzo della Tesla Model 3 RWD Long Range per renderla compatibile con gli incentivi. Dunque, si scende a 42.690 euro, giusto al limite dell’Ecobonus. Ricordiamo infatti che uno dei requisiti degli incentivi auto elettriche 2025 è che l’auto nuova da acquistare non deve costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro.

TESLA MODEL 3 RWD LONG RANGE CON INCENTIVI 2025

Questo modello dispone di un singolo motore elettrico in grado di spingere la berlina ad una velocità massima di 201 km/h. Per passare da 0 a 100 km/h servono invece, 5,2 secondi. Si tratta del modello più efficiente, quello che permette la percorrenza maggiore, ben 750 km secondo il ciclo WLTP. Chi potrà usufruire dei massimi incentivi potrà acquistare questo modello con uno sconto di 11.000 euro e cioè a partire da 31.690 euro nel caso di ISEE inferiore a 30.000 euro. Per i clienti con ISEE tra 30.000 euro e 40.000 euro, l’Ecobonus si riduce a 9.000 euro. In questo caso la Tesla Model 3 RWD Long Range si potrà comprare a partire da 33.690 euro.

TESLA E GLI INCENTIVI AUTO 2025

Come accennato all’inizio, non si tratta dell’unico modello della gamma della casa automobilistica ad essere compatibile con gli incentivi. Abbiamo anche la Tesla Model 3 RWD base con batteria LFP che si potrà acquistare a partire da 24.990 euro grazie al massimo Ecobonus e al Tesla Bonus del valore di 4.000 euro. Per chi preferisce, invece, i SUV, la nuova Tesla Model Y Standard con i massimi incentivi si potrà avere a patire da 28.990 euro.

I NUOVI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Ricordiamo brevemente i requisiti per accedere agli incentivi auto elettriche 2025. Il regolamento prevede innanzitutto che bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia vettura fino ad Euro 5 da poter rottamare. C’è poi il limite di prezzo già accennato all’inizio. Quanto offre l’Ecobonus? Un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.