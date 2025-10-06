Tesla Model 3 RWD a 24.990 euro con incentivi auto 2025 e Tesla Bonus. Come funziona

Le case automobilistiche si stanno affrettando a comunicare offerte e bonus sulle loro elettriche dedicate ai nuovi incentivi auto 2025 che scatteranno in questo mese di ottobre. Ne abbiamo viste diverse in questi ultimi tempi e adesso è il turno di Tesla. L’unico modello compatibile con il nuovo Ecobonus è la Tesla Model 3 RWD che di listino parte da 39.990 euro. Ricordiamo, infatti, che il regolamento degli incentivi prevede che la vettura elettrica da acquistare non debba costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025, L’OFFERTA SULLA TESLA MODEL 3

In occasione dell’avvio dell’incentivo statale, la casa automobilistica ha confermato il Tesla Bonus: si tratta di uno sconto diretto di 4.000 applicato a Model 3 a trazione posteriore, cumulabile con l’Ecobonus. Dunque, ipotizzando di poter accedere all’incentivo massimo di 11.000 euro, sarà possibile portarsi a casa la berlina elettrica al prezzo di 24.990 euro. Quindi, uno sconto che può arrivare a ben 15.000 euro. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2025. La casa automobilistica ricorda che il Tesla Bonus viene applicato direttamente sul prezzo di acquisto, senza requisiti aggiuntivi: basta configurare il veicolo e lo sconto sarà immediatamente disponibile. Ovviamente, l’offerta sarà disponibile solamente quanto i nuovi incentivi auto 2025 entreranno ufficialmente in vigore.

Ricordiamo che la Tesla Model 3 RWD raggiunge una velocità massima di 201 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Dispone di batterie LFP e offre un’autonomia WLTP di 520 km. Da poco ha ricevuto un piccolo aggiornamento che ha introdotto, tra le altre cose, anche la telecamera frontale nel paraurti e la levetta per le frecce sul piantone dello sterzo.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025: REGOLE

Rivediamo sinteticamente le regole per poter accedere all’Ecobonus 2025 (questa la nostra guida). Il regolamento prevede innanzitutto che bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia vettura fino ad Euro 5 da poter rottamare. C’è poi il limite di prezzo già accennato all’inizio. Quanto offre l’Ecobonus? Un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.