Ibrahimović, per il compleanno un regalo da 3,5 milioni di euro: una Ferrari F80 total Black da 1.200 CV

Buon compleanno Zlatan Ibrahimovic. Per i suoi 44 anni, l’ex calciatore si è voluto fare un regalo davvero speciale. Il 3 ottobre all’interno della sua pagina su Instagram, Ibra ha mostrato l’auto che presto arricchirà la sua collezione di supercar. Infatti, si è regalato una Ferrari F80. Si tratta di un gioiello da almeno 3,5 milioni di euro, personalizzazioni escluse che potrebbero non mancare perché l’immagine condivisa mostra la supercar del Cavallino Rampante in una versione total black. Zlatan Ibrahimovic è dunque uno dei 799 fortunati proprietari che potranno mettere nel garage di casa uno degli ultimi gioielli di Maranello.

FERARRI F80: CARATTERISTICHE E PREZZO

Modello esclusivo che racchiude al suo interno tutta la tecnologia che Ferrari ha sviluppato negli ultimi anni anche grazie all’esperienza maturata nel mondo delle competizioni (non solo Formula 1). Si tratta di una supercar estremamente sofisticata, con un’aerodinamica sviluppata nei minimi dettagli per consentire di essere velocissima tra le curve. Il powertrain è un vero gioiello. Si tratta di un sistema ibrido dove la parte elettrica è in funzione delle prestazioni dato che non è possibile avanzare in modalità solo elettrica. Questa biposto deve scaricare a terra 1.200 CV e 850 Nm di coppia che però ha chiesto necessariamente l’adozione della trazione integrale definita e-4WD. Quindi il motore termico, un V6 da 120 gradi con i suoi 900 cavalli ed il suo rapporto di 300 cv/litro, spinge sull’asse posteriore assieme ad un aiuto elettrico, mentre all’anteriore arriva un’altra componente della potenza, stavolta solo elettrica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Le prestazioni? 350 km/h la velocità massima, da 0-100 km/h in 2.15 secondi e da 0-200 km/h in appena 5.75 secondi. Ci sono dischi CCM-R in carbonio direttamente derivati dal mondo delle competizioni per garantire frenate potenti e massima resistenza anche nell’uso più gravoso come in pista. Come detto all’inizio, il prezzo è di 3,5-3,6 milioni di euro ma si può salire di molto se il cliente ha particolari richieste di personalizzazione.

UN GARAGE DA SOGNO

La nuova Ferrari F80 andrà ad arricchire la collezione di Ibra dove sono presenti molte auto del Cavallino Rampante. Un vero garage da sogno dove troviamo, per esempio, una Ferrari SF90 XX Spider, una Ferrari Monza SP2, una Ferrari Daytona SP3 e una Ferrari 812 Competizione. Non mancano comunque supercar di altre case automobilistiche.