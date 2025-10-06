Citroen rilancia sugli incentivi: e-C3 elettrica in offerta da 8.900 euro

Citroen e-C3 elettrica a partire da soli 8.900 euro grazie ai nuovi incentivi auto 2025. L’Ecobonus tra non molto entrerà ufficialmente in vigore e le case automobilistiche in questi giorni stanno rilanciando le loro offerte dedicate per rendere ancora più appetibili i loro modelli a batteria. La city car francese in Italia piace molto e i numeri di mercato lo dimostrano chiaramente visto che è ai vertici della classifica delle auto più vendute. La casa automobilistica intende spingere sulla vendita della versione elettrica della C3 lanciando un’offerta che somma gli incentivi auto elettriche 2025 ad un piano promozionale dedicato.

NUOVA CITROEN E-C3, OFFERTA CON INCENTIVI

Ricordiamo che questo modello dispone di un motore da 113 CV alimentato da una batteria LFP con una capacità di 44 kWh che permette un’autonomia di 320 km secondo il ciclo WLTP. Sono 3 gli allestimenti: You, Plus e Max. Il prezzo di listino della Citroen e-C3 parte da 23.900 euro. Dunque, considerando i massimi incentivi previsti dall’Ecobonus e cioè 11.000 euro e sommando la promozione dedicata, la city car elettrica partirà da soli 8.900 euro. Questi i prezzi promozionati a seconda dell’allestimento scelto.

YOU : 8.900 euro

: 8.900 euro PLUS : 9.900 euro

: 9.900 euro MAX: 10.900 euro

OFFERTA ANCHE PER CITROEN E-C3 AIRCROSS

La promozione della casa automobilistica in realtà va anche oltre perché riguarda pure la Citroen e-C3 Aircross, un SUV dotato sempre del medesimo powertrain il cui listino parte da 26.790 euro. In questo caso, sommando sempre i massimi incentivi e la promozione Citroen, e-C3 Aircross parte da 11.900 euro.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Ricordiamo brevemente il regolamento del nuovo Ecobonus 2025 che prevede requisiti differenti rispetto al passato (qui la guida). La novità più importante riguarda l’obbligo di residenza all’interno delle aree urbane funzionali. Inoltre, bisogna avere una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA. L’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.