FIAT Fastback 2026: questo render si immagina il nuovo SUV Coupé. E se fosse così?

Ultimamente sono arrivate diverse foto spia della FIAT Fastback, il SUV Coupé su cui la casa automobilistica sta lavorando e che verosimilmente arriverà nel corso del 2026. Si tratta di un modello globale che poggerà sulla stessa piattaforma della Grande Panda, la Smart Car. Sebbene le immagini mostrassero una vettura ancora camuffata, partendo da quanto si vede e dai concept digitali del passato, c’è chi ha voluto ipotizzare nuovamente le forme finali del SUV Coupé, come nel render che vi mostriamo.

UN NUOVO SUV COUPÉ PER FIAT

Stando a quanto si è visto fino ad ora, la FIAT Fastback avrà profondi legami con la Grande Panda anche a livello di design, a partire dal frontale che dovrebbe presentare un’impostazione molto simile. Ovviamente il SUV Coupé avrà poi dimensioni superiori, più o meno tra 4,3 e 4,5 metri andando ad offrire molto più spazio all’interno dell’abitacolo. Il collegamento tra la Grande Panda e la Fastback sarà comunque evidente. E gli interni? L’abitacolo non si è mai visto fino a questo momento ma si può pensare che avrà un’impostazione simile a quello della Grande Panda con alcune precise differenze visto il diverso segmento. Per esempio, possiamo aspettarci finiture migliori e un sistema infotainment con uno schermo più grande. Ovviamente ci sarà modo di saperne di più nel corso dei prossimi mesi dato che il debutto non sarebbe ancora vicino.

Per quanto riguarda i powertrain, sicuramente ci saranno versioni Mild Hybrid ed elettriche. Avremo quindi il solto PureTech di 1,2 litri con cambio automatico a 6 marce dove integrato c’è un piccolo motore elettrico. Dovrebbe arrivare la versione con potenza di sistema pari a 145 CV. Il modello elettrico avrà invece il motore da 113 CV probabilmente sia con batteria da 44 kWh e sia con quella da 54 kWh per poter offrire un’autonomia di circa 400 km. Anche solo a benzina con il PureTech da 100 CV? Possibile. Per il momento, però, non si può fare altro che attendere novità sullo sviluppo della FIAT Fastback.