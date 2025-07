Citroen e-C3 Aircross: nuova batteria da 54 kWh per più autonomia e flessibilità d'uso

Citroen C3 Aircross è un SUV proposto con motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche. Per il modello a batteria e-C3 Aicross è in arrivo una novità molto importante in quanto Citroen ha deciso di rendere disponibile una versione con batteria da 54 kWh che permette di allungare l’autonomia di circa 100 km. Questa novità per il momento è stata annunciata in Francia probabilmente in vista dell’avvio dell’operazione di Leasing Sociale. In ogni caso la nuova Citroen e-C3 Aircross con batteria da 54 kWh arriverà anche sul mercato italiano anche se per il momento non sappiamo le precise tempistiche.

CRESCE L’AUTONOMIA

Oggi, il SUV in versione elettrica è proposto con un motore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh che permette una percorrenza di poco superiore ai 300 km. Nella nuova versione della Citroen e-C3 Aircross, chiamata Extended Range, il motore non cambia ma ad alimentare il tutto c’è una batteria da 54 kWh che consente di incrementare la percorrenza di circa 100 km portando l’autonomia a 400 km. Questa novità permette al SUV elettrico di offrire una maggiore flessibilità d’uso. Chi ha quindi bisogno di maggiore percorrenza potrà preferire la variante con l’accumulatore di maggiore capacità che in corrente continua potrà essere ricaricato con una potenza di picco fino a 100 kW.



PREZZI

Per il resto, batteria a parte, la Citroen e-C3 Aircross non cambia e continua a proporre gli stessi contenuti che abbiamo imparato a conoscere. Vale la pena di ricordare che un’operazione del genere è stata fatta di recente anche sulla nuova Opel Frontera elettrica , rendendo appunto disponibile la nuova e più grande batteria da 54 kWh.

Al momento non abbiamo dettagli sulla commercializzazione in Italia. Ne sapremo certamente di più in un secondo momento. Secondo L’Automobile Magazine, in Francia il modello con la nuova batteria costa circa 2.000 euro in più. In Italia la Citroen e-C3 Aircross parte appena sotto i 27.000 euro. Possiamo quindi attenderci un listino tra 29-30.000 euro. Non rimane che aspettare novità sul debutto di questa nuova versione del SUV elettrico nel nostro Paese.